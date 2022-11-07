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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ядерные угрозы не помогут Москве надавить на Украину и приблизить переговоры – Институт исследования войны

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Угрозы России не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины, считают в ISW
Угрозы России не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины, считают в ISW
Фото: ЕРА

Кремль не сможет напрямую заставить Украину вести переговоры посредством ядерных угроз. Об этом в оперативной сводке за 6 ноября пишет американский Институт исследования войны (ISW).

При этом российская власть может и в будущем использовать риторические методы балансирования на грани ядерной войны, чтобы побудить США и их союзников оказать давление на Украину, предполагают военные аналитики.

В ISW продолжают считать, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

"Москва в настоящее время предпринимает шаги по деэскалации своей ядерной риторики. Ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению", – говорится в сообщении института.

Украина и ее международные партнеры ясно дали понять, что не примут переговоров под дулом пистолета, не откажутся от суверенного права на свои территории и будут добиваться их полного освобождения, уверены эксперты.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения такого оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Теги: ядерное оружие, Кремль, война России против Украины, ISW
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