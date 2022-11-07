Ядерные угрозы не помогут Москве надавить на Украину и приблизить переговоры – Институт исследования войны

При этом российская власть может и в будущем использовать риторические методы балансирования на грани ядерной войны, чтобы побудить США и их союзников оказать давление на Украину, предполагают военные аналитики.

В ISW продолжают считать, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

"Москва в настоящее время предпринимает шаги по деэскалации своей ядерной риторики. Ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению", – говорится в сообщении института.

Украина и ее международные партнеры ясно дали понять, что не примут переговоров под дулом пистолета, не откажутся от суверенного права на свои территории и будут добиваться их полного освобождения, уверены эксперты.