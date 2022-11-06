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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Мы должны быть готовы к тому, что Путин нажмет ядерную кнопку

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В России говорили о готовности применить ядерное оружие
В России говорили о готовности применить ядерное оружие
Фото: EPA

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко не исключил, что президент России Владимир Путин может применить против Украины ядерное оружие.

Журналист спросила, может ли глава Кремля нажать "ядерную кнопку".

"Мы должны быть готовы к тому, что нажмет, но сказать на 100%, что нажмет, – это очень сложный вопрос. [...] Все это может быть, но для этого должны случиться какие-то действия, скажем, со стороны Украины. Например, Украина освободила все свои территории или начала освобождать. [...] Если такое решение будет ими принято, оно приведет к катастрофе", – ответил Костенко.

Он считает, что в вопросе недопущения такого развития событий ключевую роль должны сыграть партнеры Украины, в первую очередь гаранты Будапештского меморандума. По мнению Костенко, эти гаранты должны предупредить Москву об "ударе в ответ" в случае, если она решится на ядерный удар по Украине.

"Вот когда это будет документом, юридически подтверждено, я думаю, шансы, что Россия это применит, намного снизятся", – объяснил Костенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения такого оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, война, меморандум, угрозы, Будапештский меморандум, война России против Украины, ядерный удар, Роман Костенко
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