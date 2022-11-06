"Киборг" Костенко: Мы должны быть готовы к тому, что Путин нажмет ядерную кнопку

Журналист спросила, может ли глава Кремля нажать "ядерную кнопку".

"Мы должны быть готовы к тому, что нажмет, но сказать на 100%, что нажмет, – это очень сложный вопрос. [...] Все это может быть, но для этого должны случиться какие-то действия, скажем, со стороны Украины. Например, Украина освободила все свои территории или начала освобождать. [...] Если такое решение будет ими принято, оно приведет к катастрофе", – ответил Костенко.

Он считает, что в вопросе недопущения такого развития событий ключевую роль должны сыграть партнеры Украины, в первую очередь гаранты Будапештского меморандума. По мнению Костенко, эти гаранты должны предупредить Москву об "ударе в ответ" в случае, если она решится на ядерный удар по Украине.

"Вот когда это будет документом, юридически подтверждено, я думаю, шансы, что Россия это применит, намного снизятся", – объяснил Костенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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