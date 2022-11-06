"Киборг" Костенко: Мы должны быть готовы к тому, что Путин нажмет ядерную кнопку

Журналист спросила, может ли глава Кремля нажать "ядерную кнопку".
"Мы должны быть готовы к тому, что нажмет, но сказать на 100%, что нажмет, – это очень сложный вопрос. [...] Все это может быть, но для этого должны случиться какие-то действия, скажем, со стороны Украины. Например, Украина освободила все свои территории или начала освобождать. [...] Если такое решение будет ими принято, оно приведет к катастрофе", – ответил Костенко.
Он считает, что в вопросе недопущения такого развития событий ключевую роль должны сыграть партнеры Украины, в первую очередь гаранты Будапештского меморандума. По мнению Костенко, эти гаранты должны предупредить Москву об "ударе в ответ" в случае, если она решится на ядерный удар по Украине.
"Вот когда это будет документом, юридически подтверждено, я думаю, шансы, что Россия это применит, намного снизятся", – объяснил Костенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения такого оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.