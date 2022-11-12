Шустер о применении ядерного оружия: Путин сам решение принял. Вопрос в том, будет ли исполнен его приказ

"Я не оптимист. Считаю, что та фраза, которую Путин произнес в своей предвыборной автобиографии, которая называлась "От первого лица", что в ленинградской подворотне он понял, что, когда ты загоняешь крысу в угол, она прыгает очень агрессивно на тебя. Вот сейчас тот момент, когда он находится в максимальной опасности в этом углу и сейчас у него нет другого выхода, чем прыгнуть, попытаться каким-то образом выжить. Что это будет, естественно, мы знать не можем. Предсказать тоже не можем, но можем опасаться, что это реально может быть оружие массового поражения", – отметил Шустер.

Он опасается, что Путин готов ради самосохранения на отчаянный поступок.

"Вопрос сейчас у него не в том, использовать или не использовать, скажем, то же тактическое ядерное оружие, а вопрос в том, будет ли его приказ исполнен. А он сам, с моей точки зрения, это решение принял. И самое неприятное в том, что нет человека, который может его остановить. Немножко понимая его психологию, я думаю, что сейчас – вот эта крыса", – заявил Шустер.

По его мнению, никто в Кремле не способен его остановить.

"Я не верю в то, что кто-то подойдет и просто его там застрелит или отравит. Я думаю, повторю, что в нем решение созрело и единственное его сомнение – будет ли приказ выполнен. Я надеюсь, что его приказ выполнен не будет. Считаю, что ситуация сейчас такая. Я вообще не верю в гражданский заговор. Мишустины, кириенко – вся эта камарилья, которая вокруг него, я в нее не верю вообще – они люди без воли и средств что-либо сделать. Пойдут ли военные на такой шаг? Как-то я не вижу этой храбрости", – сказал Шустер.

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