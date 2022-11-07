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Шустер рассказал, какие действия НАТО необходимы, чтобы остановить РФ

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Шустер: Западу надо всем вместе дать в морду россиянам
Шустер: Западу надо всем вместе дать в морду россиянам
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Запад должен убрать российские войска с территории Украины, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Есть российские войска. Есть определенное количество натовских войск, сосредоточенных вокруг Украины – Румыния, Польша, Балтийские страны. Мы знаем это. Объединившись с украинской армией они выталкивают Россию. Мне скажут, это Третья мировая война, если ступит один солдат НАТО на территорию Украины. Но я вам скажу такую вещь: она будет, если вы этого не сделаете. Просто убрать российские войска с территории Украины. Убрать – и все", – подчеркнул Шустер.

По его словам, вопрос прекращения войны в Украине надо решать быстро.

"Иногда приходится бороться за выживание. Только это надо понять, что ты борешься за выживание. За что ты борешься? Чтобы на европейском континенте был мир. Нет, его нет сейчас. И чтобы этот мир вернулся, это долгие-долгие годы. А если ты хочешь сократить этот период, восстановить то, что было разрушено, если ты хочешь восстановить демографическое равновесие в Европе, этот конфликт надо решать быстро: российские оккупанты, вон из Украины", – отметил Шустер.

Он убежден, что дипломатические разговоры не помогут остановить российскую агрессию.

"Зашли сюда частично американские, британские, европейские, натовские войска, вытеснили эту орду, защитили границы, сказали: "Любая ракета, выпущенная на территорию Украины – ответ будет асимметричный, хуже, чем то, что сделали вы, если вдруг мы что-то увидим в небе, то вы в ответ получите тоже". Надо дать в морду. И всем вместе. Это единственное, что они понимают. Они ничего другого не понимают, они считают, что они духовно сильные!" – заявил Шустер.

По его мнению, сейчас Европа столкнулась "реально, по-настоящему с новой силой зла".

"Точно будет большая оппозиция. Это проблема. У нас в политике нет черчиллей, рузвельтов. Но в конце концов они должны вырасти из своих штанишек. Да и в общем-то, понимать, что они представляют народы Европы, культуру Европы, цивилизацию Европы. Так возьмите и защитите ее. Вы же ни на кого не нападаете. Вы просто выгоняете людей, которые зашли на чужую землю", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе. 31 октября Украина начала работу по подписанию деклараций о ее евроатлантической перспективе с членами НАТО, сообщил Зеленский.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, НАТО, Румыния, Польша, агрессия, Алеся Бацман, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, третья мировая война, война России против Украины, интервью, балтийские страны
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