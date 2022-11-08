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Шустер: Трамп может пойти на выборы, но его ждут непростые времена. Его ждет суд по коррупции

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В отношении Трампа дважды запускали процедуру импичмента, но безуспешно, и он может снова баллотироваться
В отношении Трампа дважды запускали процедуру импичмента, но безуспешно, и он может снова баллотироваться
Фото: EPA

У бывшего президента США Дональда Трампа есть шансы выиграть следующие президентские выборы в стране, но ему придется непросто, считает телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он напомнил, что если Трамп решит снова баллотироваться, ему надо будет сначала пройти через предварительные выборы Республиканской партии. Кроме того, выборы состоятся только в 2024 году, и еще неизвестно, кого выдвинет Демократическая партия – будет это нынешний президент Джо Байден, вице-президент Камилла Харрис или какой-то новый политик.

"Пока он говорит, что он будет баллотироваться, но в какой-то момент он может решить – и нет. Да, Трамп будет, но вы понимаете, Трампа ждут очень непростые времена. Потому что суд над его компанией в Нью-Йорке начался по коррупции. Сейчас его ждет второй суд уже над ним лично по коррупции. Не по никаким секретным документам, а именно по коррупции и уходу от уплаты налогов", – сказал Шустер.

Кроме того, по его мнению, Трамп должен был бы ответить на все вопросы специальной комиссии по штурму здания Конгресса США 6 января 2021 года.

"Но в принципе, я понимаю, что его сторонники непоколебимые, что они считают его человеком, который вернет Америке величие, и Америка вообще должна сосредотачиваться на себе, смотреть на себя и вообще не участвовать ни в чем вот в мире, и вообще "пошли все на фиг"... Все возможно. Я не исключаю победу", – сказал Шустер.

В то же время он не считает, что Трамп баллотируется только для того, чтобы таким образом защитить себя в судебных процессах, обвиняя оппонентов в политических преследованиях.

"Если он заявит о том, что он будет баллотироваться, это ему не поможет. Даже во время праймериз это ему не поможет. Я думаю, это параллельные процессы, которые будут идти... Но то, что он может выиграть номинацию и опять быть кандидатом от Республиканской партии и даже эти выборы выиграть, – я думаю, что такой шанс есть", – подчеркнул ведущий. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

14 июня 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в Twitter, что Байден будет баллотироваться на следующих президентских выборах.

В июле 2022 года Трамп заявлял, что хочет снова стать президентом США.

8 ноября, в день промежуточных выборов в Конгресс США, Трамп заявил, что через неделю, 15 ноября, сделает "большое заявление". Американские СМИ ожидают, что он объявит о начале своей президентской кампании 2024 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Савик Шустер, выборы, коррупция, Дональд Трамп, Республиканская партия, выборы в США, праймериз, Демократическая партия, суд
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