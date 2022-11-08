Шустер: Трамп может пойти на выборы, но его ждут непростые времена. Его ждет суд по коррупции

В отношении Трампа дважды запускали процедуру импичмента, но безуспешно, и он может снова баллотироваться Фото: EPA

Он напомнил, что если Трамп решит снова баллотироваться, ему надо будет сначала пройти через предварительные выборы Республиканской партии. Кроме того, выборы состоятся только в 2024 году, и еще неизвестно, кого выдвинет Демократическая партия – будет это нынешний президент Джо Байден, вице-президент Камилла Харрис или какой-то новый политик.

"Пока он говорит, что он будет баллотироваться, но в какой-то момент он может решить – и нет. Да, Трамп будет, но вы понимаете, Трампа ждут очень непростые времена. Потому что суд над его компанией в Нью-Йорке начался по коррупции. Сейчас его ждет второй суд уже над ним лично по коррупции. Не по никаким секретным документам, а именно по коррупции и уходу от уплаты налогов", – сказал Шустер.

Кроме того, по его мнению, Трамп должен был бы ответить на все вопросы специальной комиссии по штурму здания Конгресса США 6 января 2021 года.

"Но в принципе, я понимаю, что его сторонники непоколебимые, что они считают его человеком, который вернет Америке величие, и Америка вообще должна сосредотачиваться на себе, смотреть на себя и вообще не участвовать ни в чем вот в мире, и вообще "пошли все на фиг"... Все возможно. Я не исключаю победу", – сказал Шустер.

В то же время он не считает, что Трамп баллотируется только для того, чтобы таким образом защитить себя в судебных процессах, обвиняя оппонентов в политических преследованиях.

"Если он заявит о том, что он будет баллотироваться, это ему не поможет. Даже во время праймериз это ему не поможет. Я думаю, это параллельные процессы, которые будут идти... Но то, что он может выиграть номинацию и опять быть кандидатом от Республиканской партии и даже эти выборы выиграть, – я думаю, что такой шанс есть", – подчеркнул ведущий.

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