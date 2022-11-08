Шустер: Трамп может пойти на выборы, но его ждут непростые времена. Его ждет суд по коррупции

Он напомнил, что если Трамп решит снова баллотироваться, ему надо будет сначала пройти через предварительные выборы Республиканской партии. Кроме того, выборы состоятся только в 2024 году, и еще неизвестно, кого выдвинет Демократическая партия – будет это нынешний президент Джо Байден, вице-президент Камилла Харрис или какой-то новый политик.
"Пока он говорит, что он будет баллотироваться, но в какой-то момент он может решить – и нет. Да, Трамп будет, но вы понимаете, Трампа ждут очень непростые времена. Потому что суд над его компанией в Нью-Йорке начался по коррупции. Сейчас его ждет второй суд уже над ним лично по коррупции. Не по никаким секретным документам, а именно по коррупции и уходу от уплаты налогов", – сказал Шустер.
Кроме того, по его мнению, Трамп должен был бы ответить на все вопросы специальной комиссии по штурму здания Конгресса США 6 января 2021 года.
"Но в принципе, я понимаю, что его сторонники непоколебимые, что они считают его человеком, который вернет Америке величие, и Америка вообще должна сосредотачиваться на себе, смотреть на себя и вообще не участвовать ни в чем вот в мире, и вообще "пошли все на фиг"... Все возможно. Я не исключаю победу", – сказал Шустер.
В то же время он не считает, что Трамп баллотируется только для того, чтобы таким образом защитить себя в судебных процессах, обвиняя оппонентов в политических преследованиях.
"Если он заявит о том, что он будет баллотироваться, это ему не поможет. Даже во время праймериз это ему не поможет. Я думаю, это параллельные процессы, которые будут идти... Но то, что он может выиграть номинацию и опять быть кандидатом от Республиканской партии и даже эти выборы выиграть, – я думаю, что такой шанс есть", – подчеркнул ведущий.
Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
14 июня 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в Twitter, что Байден будет баллотироваться на следующих президентских выборах.
В июле 2022 года Трамп заявлял, что хочет снова стать президентом США.
8 ноября, в день промежуточных выборов в Конгресс США, Трамп заявил, что через неделю, 15 ноября, сделает "большое заявление". Американские СМИ ожидают, что он объявит о начале своей президентской кампании 2024 года.