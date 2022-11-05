Трамп может в ноябре официально объявить о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году – СМИ

Сайт пишет, что за официальным объявлением, возможно, последует многодневная серия политических мероприятий.

Также, по данным издания, Трамп давно планировал сделать такое объявление вскоре после промежуточных выборов и даже пытался объявить об этом до 8 ноября, пытаясь опередить потенциальных соперников от Республиканской партии, включая губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Axios отмечает, что дискуссии все еще не завершены и могут измениться в зависимости от результатов промежуточных выборов в США.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что старшие помощники Трампа обсудили третью неделю ноября как "идеальную точку" для старта его президентской кампании 2024 года, если республиканцы добьются хороших результатов на промежуточных выборах на следующей неделе. Два собеседника рассказали, что обсуждалась дата 14 ноября.

В то же время источники сообщили, что точная дата пока не выбрана. Также команда Трампа еще не избрала место, где он сделает объявление.

Пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович в комментарии CNN отказался комментировать "бесконечные спекуляции и слухи".

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также определятся губернаторы в большинстве штатов. Сейчас большинство в Палате представителей имеет Демократическая партия, в Сенате – Республиканская.