Трамп может в ноябре официально объявить о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году – СМИ

Сайт пишет, что за официальным объявлением, возможно, последует многодневная серия политических мероприятий.
Также, по данным издания, Трамп давно планировал сделать такое объявление вскоре после промежуточных выборов и даже пытался объявить об этом до 8 ноября, пытаясь опередить потенциальных соперников от Республиканской партии, включая губернатора Флориды Рона ДеСантиса.
Axios отмечает, что дискуссии все еще не завершены и могут измениться в зависимости от результатов промежуточных выборов в США.
CNN со ссылкой на источники сообщил, что старшие помощники Трампа обсудили третью неделю ноября как "идеальную точку" для старта его президентской кампании 2024 года, если республиканцы добьются хороших результатов на промежуточных выборах на следующей неделе. Два собеседника рассказали, что обсуждалась дата 14 ноября.
В то же время источники сообщили, что точная дата пока не выбрана. Также команда Трампа еще не избрала место, где он сделает объявление.
Пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович в комментарии CNN отказался комментировать "бесконечные спекуляции и слухи".
Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также определятся губернаторы в большинстве штатов. Сейчас большинство в Палате представителей имеет Демократическая партия, в Сенате – Республиканская.
Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
14 июня 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в Twitter, что Байден будет баллотироваться на следующих президентских выборах.
В июле 2022 года Трамп заявлял, что хочет снова стать президентом США.