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Трампа вызвали в комитет Конгресса для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

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Показания Трамп должен дать примерно 14 ноября
Показания Трамп должен дать примерно 14 ноября
Фото: EPA

Специальный комитет Палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, объявил 21 октября, что комиссия официально направила повестку в суд бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщили CNN и The Washington Post.

В повестке комитет требует от Трампа до 4 ноября передать запрашиваемые документы, связанные с расследованием событий 6 января, и дать показания под присягой в течение одного или нескольких дней, начиная примерно с 14 ноября.

Адвокаты Трампа заявили, что они рассмотрят повестку в суд и "отреагируют надлежащим образом на это беспрецедентное действие".

"Мы собрали неопровержимые доказательства, в том числе от десятков ваших бывших назначенцев и сотрудников, о том, что вы лично организовали и руководили многокомпонентной попыткой отменить президентские выборы 2020 года и воспрепятствовать мирной передаче власти", – говорится в повестке.

Кроме того, в повестке комитет требует предоставить любые сообщения, отправленные или полученные им в период с 3 ноября 2020 года по 20 января 2021 года, с более чем дюжиной его близких союзников. В том числе и сообщения, полученные или отправленные через приложение Signal.

Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Конгресс США, Дональд Трамп
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