Трампа вызвали в комитет Конгресса для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

В повестке комитет требует от Трампа до 4 ноября передать запрашиваемые документы, связанные с расследованием событий 6 января, и дать показания под присягой в течение одного или нескольких дней, начиная примерно с 14 ноября.

Адвокаты Трампа заявили, что они рассмотрят повестку в суд и "отреагируют надлежащим образом на это беспрецедентное действие".

"Мы собрали неопровержимые доказательства, в том числе от десятков ваших бывших назначенцев и сотрудников, о том, что вы лично организовали и руководили многокомпонентной попыткой отменить президентские выборы 2020 года и воспрепятствовать мирной передаче власти", – говорится в повестке.

Кроме того, в повестке комитет требует предоставить любые сообщения, отправленные или полученные им в период с 3 ноября 2020 года по 20 января 2021 года, с более чем дюжиной его близких союзников. В том числе и сообщения, полученные или отправленные через приложение Signal.