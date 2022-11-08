Трамп анонсировал "большое заявление" через неделю

Свое заявление Трамп сделал на митинге "Спасем Америку" в штате Огайо накануне промежуточных выборов. Ожидается, что он объявит о начале своей президентской кампании 2024 года, сообщает телеканал.
Отмечается, что Трамп обдумывал, начинать ли свою третью президентскую кампанию на митинге в Огайо, но республиканцы обратились к нему и призвали повременить, опасаясь, что его заявление может вдохновить демократов и потенциально оттолкнуть независимых избирателей.
Слова Трампа о будущем заявлении прозвучали ближе к концу более чем 90-минутной речи на предвыборном митинге кандидата в Сенат от Республиканской партии Огайо Джей Ди Вэнса. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на Вэнсе, Трамп выступил с митинговой речью в поддержку своей предстоящей кампании.
Представитель Трампа не ответил на запрос CNBC, чтобы подтвердить, что его мероприятие 15 ноября станет запуском кампании.
Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
14 июня 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в Twitter, что Байден будет баллотироваться на следующих президентских выборах.
В июле 2022 года Трамп заявлял, что хочет снова стать президентом США.