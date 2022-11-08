Трамп анонсировал "большое заявление" через неделю

Дональд Трамп может объявить о своей президентской кампании Фото: EPA

Свое заявление Трамп сделал на митинге "Спасем Америку" в штате Огайо накануне промежуточных выборов. Ожидается, что он объявит о начале своей президентской кампании 2024 года, сообщает телеканал.

Отмечается, что Трамп обдумывал, начинать ли свою третью президентскую кампанию на митинге в Огайо, но республиканцы обратились к нему и призвали повременить, опасаясь, что его заявление может вдохновить демократов и потенциально оттолкнуть независимых избирателей.

Слова Трампа о будущем заявлении прозвучали ближе к концу более чем 90-минутной речи на предвыборном митинге кандидата в Сенат от Республиканской партии Огайо Джей Ди Вэнса. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на Вэнсе, Трамп выступил с митинговой речью в поддержку своей предстоящей кампании.

Представитель Трампа не ответил на запрос CNBC, чтобы подтвердить, что его мероприятие 15 ноября станет запуском кампании.