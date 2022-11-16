Яценюк: Китай должен решить: он поддерживает Россию или глобальный порядок

С такими друзьями как США и Европа Украина победит, заявил Яценюк Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

“В это самое время, когда на саммите "Группы двадцати" дискутируют на тему, как остановить войну, [президент РФ Владимир] Путин более ста ракетами атакует Украину. Это не просто сигнал. Китай должен что-то делать, они должны понять, что они должны быть на правильной стороне, должны поддерживать Украину, а не Россию”, – сказал Яценюк.

Он отметил, что Китай не предоставляет прямое финансирование России, однако торговля между Китаем и РФ выросла на 35% в октябре. То же касается Индии, добавил Яценюк.

"Китай должен решить: поддерживает ли он Россию или глобальный порядок", – сказал Яценюк.

Он также отметил, что роль администрации президента США Джо Байдена в консолидации поддержки Украины среди государств-членов G-20.

"С такими друзьями как США и Европа мы победим. И я считаю, что это в интересах всего свободного мира, в частности каждого гражданина США – помочь Украине, спасти Украину, защитить демократию и безопасность как Украины, так и США, поэтому мы на правильном пути", – добавил он.

По мнению Яценюка, обновленный Конгресс США также будет поддерживать Украину.