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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Китай должен решить: он поддерживает Россию или глобальный порядок

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С такими друзьями как США и Европа Украина победит, заявил Яценюк
С такими друзьями как США и Европа Украина победит, заявил Яценюк
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ракетная атака России по Украиние 15 ноября во время саммита "Группы двадцати", который проходит на Бали (Индонезия), – это сигнал "унижения" и для китайского лидера Си Цзиньпина, и для премьер-министра Индии Нареандра Моди. Такое мнение 16 ноября высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, организованного фондом Яценюка Open Ukraine.

“В это самое время, когда на саммите "Группы двадцати" дискутируют на тему, как остановить войну, [президент РФ Владимир] Путин более ста ракетами атакует Украину. Это не просто сигнал. Китай должен что-то делать, они должны понять, что они должны быть на правильной стороне, должны поддерживать Украину, а не Россию”, – сказал Яценюк.

Он отметил, что Китай не предоставляет прямое финансирование России, однако торговля между Китаем и РФ выросла на 35% в октябре. То же касается Индии, добавил Яценюк. 

"Китай должен решить: поддерживает ли он Россию или глобальный порядок", – сказал Яценюк.

Он также отметил, что  роль администрации президента США Джо Байдена в консолидации поддержки Украины среди государств-членов G-20.

"С такими друзьями как США и Европа мы победим. И я считаю, что это в интересах всего свободного мира, в частности каждого гражданина США – помочь Украине, спасти Украину, защитить демократию и безопасность как Украины, так и США, поэтому мы на правильном пути", – добавил он.

По мнению Яценюка, обновленный Конгресс США также будет поддерживать Украину.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, глава КНР Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке президента РФ Владимира Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – сказал Хербст 19 октября.

14 ноября в ходе встрече на Бали (Индонезия) в рамках саммита G20 президент США Джо Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин, Конгресс США, российская агрессия, война России против Украины
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