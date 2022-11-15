Яценюк: Очень важно, что Путин не поперся на саммит G20. Дела у него хреновые

Яценюк о Путине: Он сейчас, как побитый пес, – что он туда поедет? Там понты колотить не придется. Нечем Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Это очень важно: он туда не поперся. Это дела у него хреновые... То, что он не едет, – лицо, наверное, тяжело держать. А сказать нечего", – заявил Яценюк.

Он убежден в том, что перед полномасштабным нападением Путин предупредил Китай, что он будет атаковать Украину.

"Я убежден в том, что он показал свои военные планы и сказал: "Мы Украину возьмем через несколько дней". Я убежден, что именно это спровоцировало реакцию и Китая, и Индии: что "это будет блицкриг, и в рамках этого блицкрига нам лучше не ссориться с Путиным. Он заберет свое – и мир как-то проглотит", – подчеркнул экс-премьер.

Но, отметил политик, этого не произошло.

"И он сейчас, как побитый пес, после всего, что мы с вами перечислили, и заканчивая войной, – что он туда поедет? Там понты колотить не придется. Нечего. Понимаете? То есть нечем. Поэтому это еще одно его крупное геополитическое поражение. Очень большое", – сказал Яценюк.

По его мнению, у неприезда Путина в Индонезию – очень позитивное геополитическое влияние для Украины.

"Отсутствие Путина является проявлением путинской слабости. Отсутствие Путина – это значит, что все пошло совсем не так, как он ожидал. Отсутствие Путина – это значит, что те, кому он рассказывал, что это будет молниеносная и скорая война, осознали, что это не так и что он слаб. Поэтому, в принципе, отсутствие Путина – признак реальных проблем у него лично и в России и у его союзников. Появилось понимание того, что дела плохи", – подытожил политик.

ВИДЕО