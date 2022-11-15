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Яценюк: Очень важно, что Путин не поперся на саммит G20. Дела у него хреновые

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Яценюк о Путине: Он сейчас, как побитый пес, что он туда поедет? Там понты колотить не придется. Нечем
Яценюк о Путине: Он сейчас, как побитый пес, – что он туда поедет? Там понты колотить не придется. Нечем
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин решил не ехать на саммит лидеров стран G20, потому что не сдержал своих обещаний дружественным странам о молниеносной победе в Украине и те понимают, что у него "реальные проблемы", считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это очень важно: он туда не поперся. Это дела у него хреновые... То, что он не едет, – лицо, наверное, тяжело держать. А сказать нечего", – заявил Яценюк.

Он убежден в том, что перед полномасштабным нападением Путин предупредил Китай, что он будет атаковать Украину.

"Я убежден в том, что он показал свои военные планы и сказал: "Мы Украину возьмем через несколько дней". Я убежден, что именно это спровоцировало реакцию и Китая, и Индии: что "это будет блицкриг, и в рамках этого блицкрига нам лучше не ссориться с Путиным. Он заберет свое – и мир как-то проглотит", – подчеркнул экс-премьер.

Но, отметил политик, этого не произошло.

"И он сейчас, как побитый пес, после всего, что мы с вами перечислили, и заканчивая войной, – что он туда поедет? Там понты колотить не придется. Нечего. Понимаете? То есть нечем. Поэтому это еще одно его крупное геополитическое поражение. Очень большое", – сказал Яценюк.

По его мнению, у неприезда Путина в Индонезию – очень позитивное геополитическое влияние для Украины.

"Отсутствие Путина является проявлением путинской слабости. Отсутствие Путина – это значит, что все пошло совсем не так, как он ожидал. Отсутствие Путина – это значит, что те, кому он рассказывал, что это будет молниеносная и скорая война, осознали, что это не так и что он слаб. Поэтому, в принципе, отсутствие Путина – признак реальных проблем у него лично и в России и у его союзников. Появилось понимание того, что дела плохи", – подытожил политик.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Саммит G20 проходит 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20, сообщал The Telegraph 11 ноября. По информации СМИ, представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Путин не приехал, чтобы не сталкиваться "со всеми вопросами и всей критикой" от многих стран мира.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, Китай, саммит, война России против Украины, саммит G20
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