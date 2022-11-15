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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Путин в ожидательной позиции. Ему нужна зима. Он хочет заморозить Украину

 
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План Путина заморозить Украину имеет не просто подтверждение, считает Яценюк (на фото)
План Путина заморозить Украину имеет не просто подтверждение, считает Яценюк (на фото)
Фото: nfront.org.ua

Последние действия России в отношении Украины свидетельствуют, что президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что зима усугубит ситуацию в Украине. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк.

"Путин [...] сейчас занял ожидательную позицию. Ему нужна зима. Почему ему нужна зима? Потому что он реально хочет объявить холодную войну для Украины, то есть заморозить Украину", – сказал он.

Экс-премьер считает, что "этот план уже имеет не просто подтверждение, а мы увидели по веерным отключениям и по его атакам".

"Второе: он надеется, что уровень поддержки Украины в Европе будет снижаться: инфляция, высокие цены на энергоносители, проблемы в странах–членах Европейского союза... [Путин] ожидает, что сработает синдром защиты самого себя, изоляционизм так называемый и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в других странах свободного мира, и это сыграет ему на руку. И таким образом Украина будет получать меньше денег, меньше оружия, и Украину будут подталкивать к переговорам, которые не выгодны Украине. Это еще одна его калькуляция", – объяснил Яценюк.

Он убежден, что "Путин будет делать все для того, чтобы в Украине была настоящая холодная война".

"Это война на истощение. Для него зима важна так же, как для него важны какие-то переговоры. То есть зима важна для того, чтобы истощить Украину. Зима важна для того, чтобы попытаться подорвать единство в Европе и Соединенных Штатах. Зима важна для того, чтобы перегруппировать свои войска. То есть для него оперативная пауза очень нужна. И это больше играет ему в руки. С точки зрения того, можем ли мы прожить зиму с минимальными, я назову потерями... Такие шансы, конечно, есть. Но зима будет очень сложной", – отметил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики. В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.

14 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил 10 факторов, которые помогли бы Украине и Европе пережить зиму в условиях российской агрессии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, инфляция, война, энергетика, цены, переговоры, агрессия, холодная война, электроэнергия, вторжение, зима, обстрелы, Европа, президент, инфраструктура
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