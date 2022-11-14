Яценюк: Смена власти в РФ может быть, но не через демократические процессы, а через сговор или смещение Путина

Яценюк: После смещения Путина придет такой же, только с другой фамилией Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Может ли в России быть смена власти теоретически? Конечно, может. Тем более Россия известна переворотами. У них халабуды российские, дворцы, они там в рамках этих халабуд соврешают постоянно какие-то перевороты. Возможна ли смена власти через демократический процесс? Я сейчас не вижу такой возможности. Ни через пять, ни через 10 лет. Через сговор и смещение [президента РФ Владимира] Путина или добровольное, или принудительное, – да", – сказал Яценюк.

Он считает, что тот человек который придет на смену действующему призеденту вряд ли будет лучше.

"Кто туда придет? Придет такой же самый Путин с другой фамилией, но идеологически они так прокачали российский народ, что у него выбора нет – он должен только повышать ставки и дальше что-то захватывать, за что-то воевать. Поэтому смена власти в России не приведет к миру с Украиной до той степени, пока Россия не будет демилитаризована до той степени, насколько это возможно (я реалист и понимаю – поди у них забери у них ядерное оружие), деимпериализована, ожидать, что Россия ни с того, ни с сего станет цивилизованной страной не стоит", – подчеркнул Яценюк.

Он также не видит желания у россиян бороться против режима.

"Я не вижу, чтобы они были готовы бороться. И на ближайшее десятилетие не чувствую. Знаете, когда они возможно могут бророться? Когда есть будет нечего", – заявил Яценюк.

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