Яценюк: Смена власти в РФ может быть, но не через демократические процессы, а через сговор или смещение Путина

"Может ли в России быть смена власти теоретически? Конечно, может. Тем более Россия известна переворотами. У них халабуды российские, дворцы, они там в рамках этих халабуд соврешают постоянно какие-то перевороты. Возможна ли смена власти через демократический процесс? Я сейчас не вижу такой возможности. Ни через пять, ни через 10 лет. Через сговор и смещение [президента РФ Владимира] Путина или добровольное, или принудительное, – да", – сказал Яценюк.
Он считает, что тот человек который придет на смену действующему призеденту вряд ли будет лучше.
"Кто туда придет? Придет такой же самый Путин с другой фамилией, но идеологически они так прокачали российский народ, что у него выбора нет – он должен только повышать ставки и дальше что-то захватывать, за что-то воевать. Поэтому смена власти в России не приведет к миру с Украиной до той степени, пока Россия не будет демилитаризована до той степени, насколько это возможно (я реалист и понимаю – поди у них забери у них ядерное оружие), деимпериализована, ожидать, что Россия ни с того, ни с сего станет цивилизованной страной не стоит", – подчеркнул Яценюк.
Он также не видит желания у россиян бороться против режима.
"Я не вижу, чтобы они были готовы бороться. И на ближайшее десятилетие не чувствую. Знаете, когда они возможно могут бророться? Когда есть будет нечего", – заявил Яценюк.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".