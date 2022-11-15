Зеленский: Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу

Зеленский – странам G20: пожалуйста, примените всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от каких-либо угроз ядерным оружием Фото: EPA

Президент заявил, что никто не имеет права шантажировать мир радиационной катастрофой.

"То же касается безумных угроз ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники. Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы это четко подтверждаете. Но, пожалуйста, примените всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от каких-либо угроз ядерным оружием", – сказал Зеленский.

По его словам, основанием для таких усилий может служить Будапештский меморандум и возможности государств-подписантов.