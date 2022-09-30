Нынешняя позиция Китая более выгодна Украине, чем России – Кулеба

Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это реальность, с которой можно работать. Кому более выгодна нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать намного большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция – это позиция, с которой мы можем работать", – отметил министр.

По словам Кулебы, подобная ситуация у Украины была с Ираном, "пока он предательски не ударил в спину и не поставил России дроны".

"Если Китай поддержит российскую агрессию против Украины в любом форме, это будет иметь разрушительный эффект на наши двусторонние отношения, которые этого не заслужили, потому что 30 лет у нас были хорошие, конструктивные, дружественные отношения и мы слышали всегда друг друга", – отметил глава МИД.