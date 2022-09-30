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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нынешняя позиция Китая более выгодна Украине, чем России – Кулеба

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Летом Си Цзиньпин (на фото) не принял приглашение Путина приехать в РФ
Летом Си Цзиньпин (на фото) не принял приглашение Путина приехать в РФ
Фото: EPA

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это реальность, с которой можно работать. Кому более выгодна нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать намного большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция – это позиция, с которой мы можем работать", – отметил министр.

По словам Кулебы, подобная ситуация у Украины была с Ираном, "пока он предательски не ударил в спину и не поставил России дроны".

"Если Китай поддержит российскую агрессию против Украины в любом форме, это будет иметь разрушительный эффект на наши двусторонние отношения, которые этого не заслужили, потому что 30 лет у нас были хорошие, конструктивные, дружественные отношения и мы слышали всегда друг друга", – отметил глава МИД.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

Украина не включила Китай в перечень стран – гарантов ее безопасности.

4 июля СМИ сообщили, что Си Цзиньпин не принял приглашение российского президента Владимира Путина приехать в РФ. Якобы тогда китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19". Однако политики встретились в сентябре на саммите ШОС. 

В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела получить как помощь в войне против Украины.

Теги: Россия, Украина, Китай, МИД Украины, агрессия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, интервью
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