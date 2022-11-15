Яценюк: Иран под санкциями, поставляет баллистические ракеты и дроны РФ – что-то у нас не то с санкциями

"Нельзя недооценивать Россию. Они адаптируются к тому, чтобы обходить санкции. Ну как-то они адаптируются, как-то же они живут? Живут. Нефть как-то продают? Продают. Газ как-то продают? Продают. Дроны как-то покупают иранские? Покупают. Причем абсурд – вдумайтесь: находящийся под санкциями Иран – я не помню – уже четыре десятка лет, наверное", – сказал он.

Экс-премьер Украины назвал антииранские санкции "неплохими".

"Выпускают баллистические ракеты, которые на 700 километров летают, и дроны – и поставляют России, которая не под санкциями. И еще одна замечательная страна: Северная Корея. Тоже под санкциями. Сколько Северная Корея под санкциями? Так же: по данным СМИ, поставляют оружие в РФ. Что-то у нас с санкциями немного не то", – объяснил Яценюк.

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