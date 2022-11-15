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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Иран под санкциями, поставляет баллистические ракеты и дроны РФ – что-то у нас не то с санкциями

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Иран предоставил России БПЛА, которые Москва использует против Украины
Иран предоставил России БПЛА, которые Москва использует против Украины
Фото: pixabay.com

Пример Ирана показывает, что нельзя недооценивать попавшую под санкции Запада Россию. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк.

"Нельзя недооценивать Россию. Они адаптируются к тому, чтобы обходить санкции. Ну как-то они адаптируются, как-то же они живут? Живут. Нефть как-то продают? Продают. Газ как-то продают? Продают. Дроны как-то покупают иранские? Покупают. Причем абсурд – вдумайтесь: находящийся под санкциями Иран – я не помню – уже четыре десятка лет, наверное", – сказал он.

Экс-премьер Украины назвал антииранские санкции "неплохими".

"Выпускают баллистические ракеты, которые на 700 километров летают, и дроны – и поставляют России, которая не под санкциями. И еще одна замечательная страна: Северная Корея. Тоже под санкциями. Сколько Северная Корея под санкциями? Так же: по данным СМИ, поставляют оружие в РФ. Что-то у нас с санкциями немного не то", – объяснил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия применяет против Украины как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии агрессии РФ против Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран первоначально отрицал поставки дронов российской армии5 ноября Иран подтвердил, что передавал России беспилотники, но "ограниченное количество" и якобы до вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Иран, санкции, Северная Корея, беспилотники
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