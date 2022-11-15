Яценюк: На выборах в США пролетела значительная часть кандидатов, которых поддерживал Трамп

"Все полностью полстеры (по-нашему это те, которые опросы делают, рейтинги) были убеждены, что будет так называемая красная волна. Красный – это цвет республиканцев. И что республиканцы возьмут невероятное количество в Палате представителей, и что Сенат – их", – сказал Яценюк.

Экс-премьер Украины отметил, что "пока еще не подвели все итоги, но в результате произошло то, что в лучшем случае у республиканцев будет незначительное преимущество в Палате представителей".

"А в Сенате, который является высшей палатой, скажем так, сейчас 50 на 50. И не исключено, что большинства у республиканцев не будет. То есть это означает, что демократы очень хорошо сработали. Второе: это означает то, что пишет американская пресса: те кандидаты, кого поддерживал Трамп, – значительная часть этих кандидатов пролетели", – объяснил он.

Яценюк подчеркнул, что для Украины "очень важна так называемая двухпартийная поддержка американцев".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube