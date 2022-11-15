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Яценюк: На выборах в США пролетела значительная часть кандидатов, которых поддерживал Трамп

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В США демократы очень хорошо сработали, считает Яценюк
В США демократы очень хорошо сработали, считает Яценюк
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк обратил внимание, что в США на выборах в Конгресс "пролетели" многие кандидаты, близкие к бывшему президенту, представителю Республиканской партии США Дональду Трампу.

"Все полностью полстеры (по-нашему это те, которые опросы делают, рейтинги) были убеждены, что будет так называемая красная волна. Красный – это цвет республиканцев. И что республиканцы возьмут невероятное количество в Палате представителей, и что Сенат – их", – сказал Яценюк.

Экс-премьер Украины отметил, что "пока еще не подвели все итоги, но в результате произошло то, что в лучшем случае у республиканцев будет незначительное преимущество в Палате представителей".

"А в Сенате, который является высшей палатой, скажем так, сейчас 50 на 50. И не исключено, что большинства у республиканцев не будет. То есть это означает, что демократы очень хорошо сработали. Второе: это означает то, что пишет американская пресса: те кандидаты, кого поддерживал Трамп, – значительная часть этих кандидатов пролетели", – объяснил он.

Яценюк подчеркнул, что для Украины "очень важна так называемая двухпартийная поддержка американцев".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин.

До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

По данным The Washington Post на 13 ноября, Демократическая партия США получила как минимум 50 мест в Сенате, что позволяет демократам сохранить контроль над верхней палатой Конгресса.

6 декабря должен пройти второй тур выборов в штате Джорджия, где сенатором также может стать представить демократов. Однако даже в случае победы кандидата от Республиканской партии в Сенате республиканцы уже не смогут получить большинство.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Арсений Яценюк, выборы, рейтинг, Республиканская партия, Демократическая партия
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