Яценюк: На выборах в США пролетела значительная часть кандидатов, которых поддерживал Трамп

"Все полностью полстеры (по-нашему это те, которые опросы делают, рейтинги) были убеждены, что будет так называемая красная волна. Красный – это цвет республиканцев. И что республиканцы возьмут невероятное количество в Палате представителей, и что Сенат – их", – сказал Яценюк.
Экс-премьер Украины отметил, что "пока еще не подвели все итоги, но в результате произошло то, что в лучшем случае у республиканцев будет незначительное преимущество в Палате представителей".
"А в Сенате, который является высшей палатой, скажем так, сейчас 50 на 50. И не исключено, что большинства у республиканцев не будет. То есть это означает, что демократы очень хорошо сработали. Второе: это означает то, что пишет американская пресса: те кандидаты, кого поддерживал Трамп, – значительная часть этих кандидатов пролетели", – объяснил он.
Яценюк подчеркнул, что для Украины "очень важна так называемая двухпартийная поддержка американцев".
8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин.
До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.
По данным The Washington Post на 13 ноября, Демократическая партия США получила как минимум 50 мест в Сенате, что позволяет демократам сохранить контроль над верхней палатой Конгресса.
6 декабря должен пройти второй тур выборов в штате Джорджия, где сенатором также может стать представить демократов. Однако даже в случае победы кандидата от Республиканской партии в Сенате республиканцы уже не смогут получить большинство.