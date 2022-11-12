Выборы не сильно изменят позицию США по отношению к Украине – экс-посол Тейлор

Тейлор заявил, что интрига по поводу финальных результатов промежуточных выборов в США еще остается Фото: EPA

Он добавил, что и после выборов те самые республиканцы, что поддерживали Украину, остаются в составе Палаты представителей и их поддержка останется "такой высокой".

По словам Тейлора, несмотря на то, что некоторые республиканцы не поддерживают голосование по пакетам помощи Украине, преобладающая часть республиканцев, равно как и преобладающая часть демократов, голосует в поддержку Украины. Поэтому нынешние выборы не сильно изменят позицию США в отношении Украины и поддержки Украины в войне, считает Тейлор.

Тейлор заявил, что интрига по поводу финальных результатов выборов еще остается. По его словам, особенно интригующей выглядит борьба за Сенат. Окончательное понимание того, кто будет доминировать в Сенате, будет уже в декабре, добавил Тейлор.