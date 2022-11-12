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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Выборы не сильно изменят позицию США по отношению к Украине – экс-посол Тейлор

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Тейлор заявил, что интрига по поводу финальных результатов промежуточных выборов в США еще остается
Тейлор заявил, что интрига по поводу финальных результатов промежуточных выборов в США еще остается
Фото: EPA

В нынешнем американском Конгрессе у Украины преобладающая поддержка со стороны обеих партий – и республиканцев, и демократов – и в Сенате, и в Палате представителей. Такое мнение в интервью "Радио НВ", опубликованном 12 ноября, высказал экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Он добавил, что и после выборов те самые республиканцы, что поддерживали Украину, остаются в составе Палаты представителей и их поддержка останется "такой высокой".

По словам Тейлора, несмотря на то, что некоторые республиканцы не поддерживают голосование по пакетам помощи Украине, преобладающая часть республиканцев, равно как и преобладающая часть демократов, голосует в поддержку Украины. Поэтому нынешние выборы не сильно изменят позицию США в отношении Украины и поддержки Украины в войне, считает Тейлор.

Тейлор заявил, что интрига по поводу финальных результатов выборов еще остается. По его словам, особенно интригующей выглядит борьба за Сенат. Окончательное понимание того, кто будет доминировать в Сенате, будет уже в декабре, добавил Тейлор.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России США активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя ей вооружение и финансовую помощь. По данным Пентагона, с 24 февраля США передали Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд

20 октября Байден заявил, что обеспокоен тем, что ряд представителей Республиканской партии выступают за сокращение помощи Украине.

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Позже он объяснил свое заявление. По данным CNN, на встрече с однопартийцами он сказал, что выступает за усиление надзора за любыми федеральными средствами, а его слова были вырваны из контекста.

Канал NBC News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

3 ноября в Украину приезжали американские сенаторы республиканец Роб Портман и демократ Крис Кунс. Они заверили Украину в двухпартийной поддержке США. На следующий день Украину посетил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также заверил, что результаты выборов не повлияют на помощь Украине.

Теги: Украина, выборы, помощь, Республиканская партия, финансы, Уильям Тейлор, Демократическая партия, партия
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