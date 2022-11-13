ГОРДОН
 
 
МИР

Демократическая партия сохраняет большинство в Сенате США – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
8 ноября в США прошли выборы в Конгресс
8 ноября в США прошли выборы в Конгресс
Фото: ЕРА

Согласно результатам промежуточных выборов, Демократическая партия США получила как минимум 50 мест в Сенате, что позволяет демократам сохранить контроль над верхней палатой Конгресса. Об этом 13 ноября сообщает The Washington Post.

В WP отмечают, что "последний удар" по надеждам республиканцев получить контроль над Сенатом был нанесен в штате Невада, где переизбралась сенатор Кэтрин Кортес-Масто. Она одержала победу, обойдя республиканца, бывшего генерального прокурора штата Адама Лаксальта.

Победа Кортес-Масто обеспечивает демократам 50-е место в верхней палате Конгресса. С учетом голоса вице-президента Камалы Харрис Демократическая партия гарантированно будет иметь минимальное большинство.

Помимо этого, 6 декабря должен пройти второй тур выборов в штате Джорджия, где сенатором также может стать представить демократов. Однако даже в случае победы кандидата от Республиканской партии в Сенате республиканцы уже не смогут получить большинство.

Контекст:

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

Теги: США, выборы, Республиканская партия, Демократическая партия, Невада, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (281379)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (208003)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (86857)
4
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (66246)
5
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску (42592)
6
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (40934)
7
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (38430)
8
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (32816)
 
 
 
 