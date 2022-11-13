Демократическая партия сохраняет большинство в Сенате США – The Washington Post

В WP отмечают, что "последний удар" по надеждам республиканцев получить контроль над Сенатом был нанесен в штате Невада, где переизбралась сенатор Кэтрин Кортес-Масто. Она одержала победу, обойдя республиканца, бывшего генерального прокурора штата Адама Лаксальта.

Победа Кортес-Масто обеспечивает демократам 50-е место в верхней палате Конгресса. С учетом голоса вице-президента Камалы Харрис Демократическая партия гарантированно будет иметь минимальное большинство.

Помимо этого, 6 декабря должен пройти второй тур выборов в штате Джорджия, где сенатором также может стать представить демократов. Однако даже в случае победы кандидата от Республиканской партии в Сенате республиканцы уже не смогут получить большинство.