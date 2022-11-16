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Первую тысячу украинских безработных привлекли в "Армию восстановления" для социально важных работ. Больше всего – в Сумской области

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Безработных привлекают к разным видам социальных работ, в том числе к разгрузке гумпомощи
Безработных привлекают к разным видам социальных работ, в том числе к разгрузке гумпомощи
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 15 ноября в Украине к общественно полезным работам в рамках инициативы "Армия восстановления" по данным Государственной службы занятости было привлечено 1036 человек, имеющих статус безработного. Об этом сообщает 15 ноября Правительственный портал.

Отмечается, что сейчас к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины. Наибольшее их количество зафиксировали в Сумской области – там "Армия восстановления" обеспечила работой 499 человек.

В Киевской области в работе "Армии восстановления" принимают участие 209 безработных, в Черниговской – 176, Донецкой – 107, Полтавской – 45.

Еще в двух регионах, Ровенской и Волынской областях, рассматривается возможность привлечения безработных к общественно полезным работам в ближайшее время.

"Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату, большую чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена", – заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В правительстве признают, что относительно общего числа безработных в стране "пока это относительно небольшие цифры". В целом в центрах занятости на конец октября было зарегистрировано около 270 тыс. человек, имеющих статус безработных. Однако в Минэкономики убеждены, что эта инициатива "поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать средства, и восстанавливать свои общины".

Виды общественно полезных работ, в зависимости от региона, могут различаться. Чаще всего людей привлекают к:

  • укреплению дамб, расчистке побережья возле водоемов и рек,
  • заготовке дров для населения,
  • разгрузке гуманитарной помощи,
  • обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,
  • ремонтно-восстановительных работ в помещениях социальной сферы,
  • восстановления и благоустройства городов,
  • ликвидации стихийных свалок и обустройства полигонов твердых бытовых отходов,
  • проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным. Оплата такого труда не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того работы "Армии восстановления" могут дополнительно финансироваться из областных бюджетов, то есть оплата за их выполнение может быть выше.

Контекст:

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, заявил 21 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.

По состоянию на 24 октября в Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных35% – мужчины, 65% – женщины.

Теги: Кабинет Министров, безработица, Донецкая область, экономика, Сумская область, Киевская область, Полтавская область, Черниговская область, война России против Украины, Минэкономики
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