Первую тысячу украинских безработных привлекли в "Армию восстановления" для социально важных работ. Больше всего – в Сумской области

Отмечается, что сейчас к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины. Наибольшее их количество зафиксировали в Сумской области – там "Армия восстановления" обеспечила работой 499 человек.
В Киевской области в работе "Армии восстановления" принимают участие 209 безработных, в Черниговской – 176, Донецкой – 107, Полтавской – 45.
Еще в двух регионах, Ровенской и Волынской областях, рассматривается возможность привлечения безработных к общественно полезным работам в ближайшее время.
"Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату, большую чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена", – заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
В правительстве признают, что относительно общего числа безработных в стране "пока это относительно небольшие цифры". В целом в центрах занятости на конец октября было зарегистрировано около 270 тыс. человек, имеющих статус безработных. Однако в Минэкономики убеждены, что эта инициатива "поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать средства, и восстанавливать свои общины".
Виды общественно полезных работ, в зависимости от региона, могут различаться. Чаще всего людей привлекают к:
Участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным. Оплата такого труда не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того работы "Армии восстановления" могут дополнительно финансироваться из областных бюджетов, то есть оплата за их выполнение может быть выше.
Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.
Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, заявил 21 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.
По состоянию на 24 октября в Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных. 35% – мужчины, 65% – женщины.