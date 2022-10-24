Железняк: В Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных, из них 65% – женщины

Из них, по словам депутата, 35% – мужчины, 65% – женщины.
"По структуре распределения больше всего безработных – это женщины 35–45 лет. Таковых официально 48 тыс. человек", – написал Железняк.
Депутат отметил, что с начала 2022 года выплаты пособия по безработице составили 11,8 млрд грн.
"Показатель сейчас зарегистрированных лиц даже меньший (на 6 тыс.), чем был год назад. В том числе из-за активной работы Госзанятости, которая с начала войны трудоустроила 203 тыс. человек", – сказал он.
Кроме того, Ярослав Железняк заявил, что позже предоставит неофициальную статистику.
Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.
Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.
19 сентября Ярослав Железняк заявил, что в Украине сократилось количество граждан, имеющих официальный статус безработного. По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных.