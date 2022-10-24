Железняк: В Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных, из них 65% – женщины

Госзанятости с начала полномасштабного вторжения России в Украину трудоустроила 203 тыс. украинцев Фото: depositphotos.com

Из них, по словам депутата, 35% – мужчины, 65% – женщины.

"По структуре распределения больше всего безработных – это женщины 35–45 лет. Таковых официально 48 тыс. человек", – написал Железняк.

Депутат отметил, что с начала 2022 года выплаты пособия по безработице составили 11,8 млрд грн.

"Показатель сейчас зарегистрированных лиц даже меньший (на 6 тыс.), чем был год назад. В том числе из-за активной работы Госзанятости, которая с начала войны трудоустроила 203 тыс. человек", – сказал он.

Кроме того, Ярослав Железняк заявил, что позже предоставит неофициальную статистику.