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Железняк: В Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных, из них 65% – женщины

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Госзанятости с начала полномасштабного вторжения России в Украину трудоустроила 203 тыс. украинцев
Госзанятости с начала полномасштабного вторжения России в Украину трудоустроила 203 тыс. украинцев
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 24 октября в Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных. Об этом 24 октября в Telegram заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Из них, по словам депутата, 35% – мужчины, 65% – женщины.

"По структуре распределения больше всего безработных – это женщины 35–45 лет. Таковых официально 48 тыс. человек", – написал Железняк.

Депутат отметил, что с начала 2022 года выплаты пособия по безработице составили 11,8 млрд грн.

"Показатель сейчас зарегистрированных лиц даже меньший (на 6 тыс.), чем был год назад. В том числе из-за активной работы Госзанятости, которая с начала войны трудоустроила 203 тыс. человек", – сказал он.

Кроме того, Ярослав Железняк заявил, что позже предоставит неофициальную статистику.

Контекст:

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.

19 сентября Ярослав Железняк заявил, что в Украине сократилось количество граждан, имеющих официальный статус безработного. По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных.

Теги: Украина, безработица, война, статистика, пособия, война России против Украины, выплаты, украинец, женщины, работа, мужчины, Ярослав Железняк
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