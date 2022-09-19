В Украине снизилась официальная безработица. В Верховной Раде назвали, где ситуация хуже всего

Количество вакансий в среднем по стране выросло на 25% Фото: ЕРА

По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных, это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

36% из них – мужчины, отметил нардеп.

Худшая ситуация по безработице в Днепропетровской области – 22,2%. Далее идут Харьковская (20,5%) и Запорожская (17,8%) области.

Самые благополучные регионы – западные. В Черновицкой области на учете по безработице стоит 3,9% населения, в Закарпатской и Тернопольской – по 5,8%, в Волынской – 6,5%.

При этом количество вакансий в среднем по стране выросло на 25%, пишет Железняк.