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В Украине снизилась официальная безработица. В Верховной Раде назвали, где ситуация хуже всего

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Количество вакансий в среднем по стране выросло на 25%
Количество вакансий в среднем по стране выросло на 25%
Фото: ЕРА

В Украине сократилось количество граждан, имеющих официальный статус безработного. Об этом 19 сентября в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных, это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 

36% из них – мужчины, отметил нардеп. 

Худшая ситуация по безработице в Днепропетровской области – 22,2%. Далее идут Харьковская (20,5%) и Запорожская (17,8%) области.

Самые благополучные регионы – западные. В Черновицкой области на учете по безработице стоит 3,9% населения, в Закарпатской и Тернопольской – по 5,8%, в Волынской – 6,5%.

При этом количество вакансий в среднем по стране выросло на 25%, пишет Железняк. 

Контекст:

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу. 

Теги: Верховная Рада, Украина, безработица, Волынская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Черновицкая область, война России против Украины, Закарпатская область, партия Голос, Ярослав Железняк
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