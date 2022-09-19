В Украине снизилась официальная безработица. В Верховной Раде назвали, где ситуация хуже всего

По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных, это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
36% из них – мужчины, отметил нардеп.
Худшая ситуация по безработице в Днепропетровской области – 22,2%. Далее идут Харьковская (20,5%) и Запорожская (17,8%) области.
Самые благополучные регионы – западные. В Черновицкой области на учете по безработице стоит 3,9% населения, в Закарпатской и Тернопольской – по 5,8%, в Волынской – 6,5%.
При этом количество вакансий в среднем по стране выросло на 25%, пишет Железняк.
Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.
Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.