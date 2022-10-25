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Безработных в Украине планируют привлекать к "Армии восстановления". Будут платить не менее 6700 грн – Минэкономики

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Свириденко: Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ
Свириденко: Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ
Фото: president.gov.ua

Правительство намерено активизировать приобщение безработных к "Армии восстановления Украины". Соответствующий вопрос обсуждался во время совещания первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко с председателями областных и Киевской городской военных администраций 25 октября, сообщила пресс-служба Минэкономики.

По словам вице-премьера, из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы – около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства.

"Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодняшний день мы имеем две армии – одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления страны", а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", – заявила Свириденко.

Она добавила, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения. В частности, речь идет об:

  • обустройстве и укреплении блокпостов, вырубке деревьев для формирования окопов;
  • заготовке дров для военных и населения;
  • разборе завалов и восстановлении жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;
  • укреплении дамб;
  • расчистке автомобильных дорог от завалов;
  • разгрузке гуманитарной помощи;
  • обустройстве подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;
  • ремонтно-восстановительных работах в помещениях социальной сферы;
  • оказании помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

В министерстве заявили, что к работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн). Как отметили в ведомстве, это "в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице". С участниками работ будут заключать срочные трудовые договоры.

Пресс-служба сообщила, что на сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.

"Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных", – говорится в сообщении.

Контекст:

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.

По состоянию на 24 октября в Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных35% – мужчины, 65% – женщины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: безработица, Министерство экономики, война России против Украины, Юлия Свириденко
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