Безработных в Украине планируют привлекать к "Армии восстановления". Будут платить не менее 6700 грн – Минэкономики

По словам вице-премьера, из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы – около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства.
"Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодняшний день мы имеем две армии – одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления страны", а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", – заявила Свириденко.
Она добавила, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения. В частности, речь идет об:
В министерстве заявили, что к работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн). Как отметили в ведомстве, это "в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице". С участниками работ будут заключать срочные трудовые договоры.
Пресс-служба сообщила, что на сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.
"Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных", – говорится в сообщении.
Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.
Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.
По состоянию на 24 октября в Украине официально зарегистрировано 254 тыс. безработных. 35% – мужчины, 65% – женщины.