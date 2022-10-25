Безработных в Украине планируют привлекать к "Армии восстановления". Будут платить не менее 6700 грн – Минэкономики

По словам вице-премьера, из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы – около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства.

"Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодняшний день мы имеем две армии – одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления страны", а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", – заявила Свириденко.

Она добавила, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения. В частности, речь идет об:

обустройстве и укреплении блокпостов, вырубке деревьев для формирования окопов;

заготовке дров для военных и населения;

разборе завалов и восстановлении жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укреплении дамб;

расчистке автомобильных дорог от завалов;

разгрузке гуманитарной помощи;

обустройстве подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительных работах в помещениях социальной сферы;

оказании помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

В министерстве заявили, что к работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн). Как отметили в ведомстве, это "в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице". С участниками работ будут заключать срочные трудовые договоры.

Пресс-служба сообщила, что на сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.

"Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных", – говорится в сообщении.