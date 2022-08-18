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"Начали сверху. Кого не коснется – радоваться не советую". Малюська анонсировал сокращения в Минюсте в связи с войной

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Война диктует новые сложные условия, поэтому в Минюсте начались сокращения
Война диктует новые сложные условия, поэтому в Минюсте начались сокращения
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська 17 августа в Facebook сообщил о начале активных сокращений в ведомстве, назвав этот процесс "нормализацией".

"Когда-то давно, в прошлой (доминистерской) жизни, общее сокращение заработных плат работникам организации, где я работал, анонсировали как "нормализацию заработных плат". Термин мне нравится. Поэтому сообщаю о начале активной нормализации структуры Министерства юстиции", – информировал министр.

Малюська подчеркнул, что сокращения начались "сверху". В частности, в ведомстве уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности, сократили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое – с восьми до четырех.

Также вдвое уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений. Кроме того, Минюст уменьшит количество подчиненных ведомству организаций.

Впоследствии, по словам министра, ожидаются сокращения в среднем и нижнем звеньях министерства и многое другое.

"Хочу поблагодарить за работу всех тех, кого коснулись или еще коснутся изменения. Нормализация структуры – это не вина кого-то, это потребность, учитывая новые вызовы", – заметил он.

Как уточнил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и сложными реалиями, которые диктует развязанная Россией война.

"Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, но никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации", – предупредил глава Минюста.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qhHF3tu3aiYVpE2hqcDsch9NdFXVFFrJZKKBPZH8uuBdAJF5CXMhB5i2ypX7oVrql&id=100011121947008

Контекст:

По данным Международной организации труда на середину мая, с начала полномасштабной российской агрессии Украина потеряла около 4,8 млн рабочих мест. Также из 5,2 млн украинцев, уехавших за границу, 1,2 млн уволились или потеряли работу.

В то же время в Госслужбе занятости в конце мая отчитывались о том, что официально статус безработного имеют 308 тыс. человек. Об этом на брифинге в Украинском медиацентре сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

В Украине среди тех, кто имел работу до полномасштабной войны, в июле работали 59%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 27 июля. Полноценно в Украине, как показал опрос, работают 34% граждан, удаленно или частично – 19%, нашли новую работу – 6%.

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины 29 июля. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Теги: Украина, безработица, война, экономика, Минюст, российская агрессия, война России против Украины, работа, Денис Малюська, экономический кризис
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