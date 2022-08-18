"Начали сверху. Кого не коснется – радоваться не советую". Малюська анонсировал сокращения в Минюсте в связи с войной

"Когда-то давно, в прошлой (доминистерской) жизни, общее сокращение заработных плат работникам организации, где я работал, анонсировали как "нормализацию заработных плат". Термин мне нравится. Поэтому сообщаю о начале активной нормализации структуры Министерства юстиции", – информировал министр.

Малюська подчеркнул, что сокращения начались "сверху". В частности, в ведомстве уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности, сократили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое – с восьми до четырех.

Также вдвое уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений. Кроме того, Минюст уменьшит количество подчиненных ведомству организаций.

Впоследствии, по словам министра, ожидаются сокращения в среднем и нижнем звеньях министерства и многое другое.

"Хочу поблагодарить за работу всех тех, кого коснулись или еще коснутся изменения. Нормализация структуры – это не вина кого-то, это потребность, учитывая новые вызовы", – заметил он.

Как уточнил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и сложными реалиями, которые диктует развязанная Россией война.

"Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, но никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации", – предупредил глава Минюста.