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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли Купянск во время эксгумации тел, погибла местная жительница – Офис генпрокурора

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Прокуроры и следователи проводили эксгумацию тела женщины, погибшей 15 сентября в Купянске, отметили в Офисе генпрокурора
Прокуроры и следователи проводили эксгумацию тела женщины, погибшей 15 сентября в Купянске, отметили в Офисе генпрокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Российские оккупационные войска 16 ноября в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

Отмечается, что правоохранители начали производство по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 16 ноября военные РФ обстреляли Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица, – говорится в сообщении. – Также под обстрел попали прокуроры и следователи, которые в это время проводили эксгумацию тела женщины. Она погибла 15 сентября в Купянске в результате артиллерийского обстрела города российскими военнослужащими".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные

По данным Минреинтеграции на 26 октября, на недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан

Теги: Россия, Украина, убийство, оккупация, Харьковская область, артиллерия, правоохранители, Купянск, обстрелы, война России против Украины, женщины, следователь, погибшие, Офис генпрокурора, эксгумация, прокурор
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