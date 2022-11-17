Российские войска обстреляли Купянск во время эксгумации тел, погибла местная жительница – Офис генпрокурора

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

Отмечается, что правоохранители начали производство по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 16 ноября военные РФ обстреляли Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица, – говорится в сообщении. – Также под обстрел попали прокуроры и следователи, которые в это время проводили эксгумацию тела женщины. Она погибла 15 сентября в Купянске в результате артиллерийского обстрела города российскими военнослужащими".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.

По данным Минреинтеграции на 26 октября, на недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан.