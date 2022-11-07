Украинские военные показали кадры спецоперации по освобождению Купянского района. Видео

Военные отметили, что в ходе наступательной спецоперации деоккупировали левый берег Купянска, а также населенные пункты Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.

Спецподразделение удачно форсировало реку Оскол. Это позволило выбить оккупантов из левобережной части Купянска и создать плацдарм для смежных подразделений.

Украинские войска частично уничтожили и откинули российскую 27 ОМСБр 1-й танковой армии, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, группу ЧВК "Вагнера", отряды БАРС.

Защитники отметили, что наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола.