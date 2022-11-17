Оккупанты обстреляли Изюмский район, пострадало три человека – Синегубов

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали три работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение", – написал он.

Синегубов призвал жителей области не игнорировать воздушные тревоги.

Контекст:

Воздушная тревога утром была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области. Также войска РФ нанесли удар по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта. Пострадали минимум восемь человек, сообщал мэр Днепра Борис Филатов.