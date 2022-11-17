Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море – ОК "Юг"

Россия вывела в море три носителя ракет Фото: EPA

К залпу готовы до 20 ракет типа "Калибр", сообщили в ОК "Юг".

Общий состав корабельной группировки врага составляет 10 кораблей и катеров, продолжающих маневрировать в ракетобезопасном районе, вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма.

Утром 17 ноября в Черном море наблюдался один носитель "Калибров", общий залп – четыре ракеты.