Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море – ОК "Юг"

К залпу готовы до 20 ракет типа "Калибр", сообщили в ОК "Юг".
Общий состав корабельной группировки врага составляет 10 кораблей и катеров, продолжающих маневрировать в ракетобезопасном районе, вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма.
Утром 17 ноября в Черном море наблюдался один носитель "Калибров", общий залп – четыре ракеты.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.