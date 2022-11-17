ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле признали, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить к переговорам

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По словам Пескова, РФ хочет вести переговоры на основании стамбульских договоренностей
По словам Пескова, РФ хочет вести переговоры на основании стамбульских договоренностей
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков признает, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры, чтобы склонить Украину к переговорам. Это следует из его комментария журналистам, который цитируют "Интерфакс" и ТАСС.

Песков, комментируя массированный ракетный удар по Украине 15 ноября, в результате которого без электричества в тот день остались 20 млн украинцев, сказал, что "речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму". 

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованного понимания текста (ТАСС пишет, что речь о договоренностях, которые украинская и российская делегации достигли в Стамбуле в марте. – "ГОРДОН") и так далее – это все последствия. Об этом тоже нужно говорить", – добавил он. 

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Путиным. 

Однако в Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Кремль, Дмитрий Песков, электричество, переговоры, война России против Украины, ракеты
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