В Кремле признали, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить к переговорам

Песков, комментируя массированный ракетный удар по Украине 15 ноября, в результате которого без электричества в тот день остались 20 млн украинцев, сказал, что "речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму".

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованного понимания текста (ТАСС пишет, что речь о договоренностях, которые украинская и российская делегации достигли в Стамбуле в марте. – "ГОРДОН") и так далее – это все последствия. Об этом тоже нужно говорить", – добавил он.