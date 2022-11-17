Яценюк: Я знаю Байдена лично – это человек слова. Он сказал, что это решение Украины – садиться за стол переговоров с РФ или нет

Если президент Байден (на фото) "сказал слово, он его всегда выполняет", заверил Яценюк Фото: EPA

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк.

"Да, это правда. Почему? Потому что таким образом пытаются наши западные союзники показать всему миру, что это не Украина агрессор и не Украина не хочет мира – это Россия. А вот уже дальше ключевые детали, – отметил политик. – Ключевая деталь – это о чем говорить. Здесь они снова очень четко артикулируют: "Уберитесь с территории Украины, а тогда будете вести переговоры". То есть да, мы говорим: готовы ли мы вести с Россией переговоры после того, когда Россия полностью освободит все украинские территории: Донецк, Луганск и Крым? Why not?"

По словам Яценюка, переговоры с РФ нужно вести, чтобы получить от нее деньги, и "нужно их еще в тюрьму посадить".

"Ну да, мы готовы. Поэтому никакого давления нет и не будет. Я знаю президента Соединенных Штатов [Джо] Байдена лично. Я себе позволю это сказать… Это человек слова. И это не один раз, не два и не 10 раз в наших двусторонних отношениях уже проверено. Если президент Байден сказал слово, он его всегда выполняет", – заверил экс-премьер.

Другой вопрос, продолжил Яценюк, – что нужно, чтобы Байден это слово сказал.

"А тут он сказал: "Мы будем Украину поддерживать столько, сколько это будет нужно. И это решение Украины и украинской власти – садиться за стол переговоров или нет. Но мы Украине давали, даем и будем давать всю помощь для того, чтобы сохранить суверенность и независимость Украины". И поэтому другого дна здесь нет", – резюмировал политик.

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