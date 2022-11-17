Яценюк: Я знаю Байдена лично – это человек слова. Он сказал, что это решение Украины – садиться за стол переговоров с РФ или нет

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк.
"Да, это правда. Почему? Потому что таким образом пытаются наши западные союзники показать всему миру, что это не Украина агрессор и не Украина не хочет мира – это Россия. А вот уже дальше ключевые детали, – отметил политик. – Ключевая деталь – это о чем говорить. Здесь они снова очень четко артикулируют: "Уберитесь с территории Украины, а тогда будете вести переговоры". То есть да, мы говорим: готовы ли мы вести с Россией переговоры после того, когда Россия полностью освободит все украинские территории: Донецк, Луганск и Крым? Why not?"
По словам Яценюка, переговоры с РФ нужно вести, чтобы получить от нее деньги, и "нужно их еще в тюрьму посадить".
"Ну да, мы готовы. Поэтому никакого давления нет и не будет. Я знаю президента Соединенных Штатов [Джо] Байдена лично. Я себе позволю это сказать… Это человек слова. И это не один раз, не два и не 10 раз в наших двусторонних отношениях уже проверено. Если президент Байден сказал слово, он его всегда выполняет", – заверил экс-премьер.
Другой вопрос, продолжил Яценюк, – что нужно, чтобы Байден это слово сказал.
"А тут он сказал: "Мы будем Украину поддерживать столько, сколько это будет нужно. И это решение Украины и украинской власти – садиться за стол переговоров или нет. Но мы Украине давали, даем и будем давать всю помощь для того, чтобы сохранить суверенность и независимость Украины". И поэтому другого дна здесь нет", – резюмировал политик.
Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться. Читайте полную версию интервью
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".
Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.