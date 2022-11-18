Зеленский: Снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет Украину и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии

Зеленский рассказал, что целый день в Украине продолжалась ликвидация последствий очередной ракетной атаки оккупантов. Он напомнил, что в Днепре в результате ракетного удара ранения получили десятки людей, а в результате атаки на Вольнянск Запорожской области, по последним данным, погибло семь человек.

"К сожалению, это количество может увеличиться, – сказал президент. – Только за первую половину сегодняшнего дня нашим силам обороны удалось сбить шесть российских крылатых ракет и пять Shahed. К сожалению, не все, которые были запущены террористами. Снова и снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет и Украину, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать Россию к настоящему прекращению войны. Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов. А к настоящему миру".

Зеленский также поблагодарил Финляндию и Швецию, которые решили предоставить Украине новые пакеты военной помощи.

"Это очень весомо. Каждое такое решение государств делает их творцами нашей победы и будущего мира", – подчеркнул глава государства.