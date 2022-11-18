Зеленский: Снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет Украину и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии

Зеленский рассказал, что целый день в Украине продолжалась ликвидация последствий очередной ракетной атаки оккупантов. Он напомнил, что в Днепре в результате ракетного удара ранения получили десятки людей, а в результате атаки на Вольнянск Запорожской области, по последним данным, погибло семь человек.
"К сожалению, это количество может увеличиться, – сказал президент. – Только за первую половину сегодняшнего дня нашим силам обороны удалось сбить шесть российских крылатых ракет и пять Shahed. К сожалению, не все, которые были запущены террористами. Снова и снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет и Украину, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать Россию к настоящему прекращению войны. Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов. А к настоящему миру".
Зеленский также поблагодарил Финляндию и Швецию, которые решили предоставить Украине новые пакеты военной помощи.
"Это очень весомо. Каждое такое решение государств делает их творцами нашей победы и будущего мира", – подчеркнул глава государства.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного ракетного удара и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала ракетные удары и атаки с помощью дронов-камикадзе по Украине, в том числе по ее энергетической инфраструктуре. По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет. Только с 11-го по 17 ноября, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска нанесли 148 ракетных ударов по Украине и применили 26 дронов-камикадзе. Украинские военнослужащие за этот период уничтожили 102 воздушные цели.
Западные партнеры предоставляют Украине современные средства противовоздушной обороны, но, по словам руководства Украины, пока в недостаточных объемах. "Мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу партнеров наращивать поставки средств ПВО и ПРО", – сказал Зеленский 15 ноября.
Министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) Ллойд Остин рассказал, что в октябре – ноябре семь стран предоставили Украине системы противовоздушной обороны или взяли на себя такие обязательства.