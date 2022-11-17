Финляндия одобрила пакет военной помощи Украине на €55,6 млн

"Украина продолжает нуждаться в поддержке для защиты своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим на сегодняшний день", – сказал министр обороны Антти Кайкконен.

Отмечается, что более подробная информация о содержании помощи, способе и сроке доставки не предоставляется по оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения. В минобороны заверили, что при принятии решения о помощи учитывались и потребности Украины, и ресурсы Финляндии.

Это будет десятый пакет оборудования и вооружения, которое Финляндия передаст для нужд ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения, отмечает министерство. Общая стоимость всех пакетов военной техники, переданных Финляндией Украине, составляет €160,4 млн.