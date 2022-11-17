Финляндия одобрила пакет военной помощи Украине на €55,6 млн

"Украина продолжает нуждаться в поддержке для защиты своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим на сегодняшний день", – сказал министр обороны Антти Кайкконен.
Отмечается, что более подробная информация о содержании помощи, способе и сроке доставки не предоставляется по оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения. В минобороны заверили, что при принятии решения о помощи учитывались и потребности Украины, и ресурсы Финляндии.
Это будет десятый пакет оборудования и вооружения, которое Финляндия передаст для нужд ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения, отмечает министерство. Общая стоимость всех пакетов военной техники, переданных Финляндией Украине, составляет €160,4 млн.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.
13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.
Предыдущий (девятый) пакет помощи от Финляндии был одобрен 7 октября.