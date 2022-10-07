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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия одобрила девятый пакет военной помощи для Украины

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Кайкконен: Оборонительная борьба Украины продолжается
Кайкконен: Оборонительная борьба Украины продолжается
Фото: EPA

Финляндия предоставит Украине девятый пакет военной помощи. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба правительства страны.

Решение принял президент Саули Нийнисте на основании предложений правительства.

"Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по соображениям безопасности на будут раскрывать содержание, способ и дату доставки помощи.

"Оборонительная борьба Украины продолжается. К сожалению, кажется, что война может длиться долго. Наша поддержка Украины продолжается с девятым пакетом оборонных материалов. Решения приняты", – написал в Twitter министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

О подготовке этой партии помощи министр сообщал 4 октября.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Финляндия, военная помощь, Саули Нийнисте, война России против Украины, Антти Кайкконен
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