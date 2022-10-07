Финляндия одобрила девятый пакет военной помощи для Украины

Решение принял президент Саули Нийнисте на основании предложений правительства.

"Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по соображениям безопасности на будут раскрывать содержание, способ и дату доставки помощи.

"Оборонительная борьба Украины продолжается. К сожалению, кажется, что война может длиться долго. Наша поддержка Украины продолжается с девятым пакетом оборонных материалов. Решения приняты", – написал в Twitter министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

О подготовке этой партии помощи министр сообщал 4 октября.

Ukrainan puolustustaistelu jatkuu. Näyttää valitettavasti siltä, että sota voi kestää vielä pitkään.



Tukemme Ukrainalle jatkuu yhdeksännellä puolustusmateriaalipaketilla. Päätökset asiasta tehty. * *



Our support to Ukraine continues.#StandWithUkraine — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) October 6, 2022