Финляндия одобрила девятый пакет военной помощи для Украины

Решение принял президент Саули Нийнисте на основании предложений правительства.
"Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по соображениям безопасности на будут раскрывать содержание, способ и дату доставки помощи.
"Оборонительная борьба Украины продолжается. К сожалению, кажется, что война может длиться долго. Наша поддержка Украины продолжается с девятым пакетом оборонных материалов. Решения приняты", – написал в Twitter министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
О подготовке этой партии помощи министр сообщал 4 октября.
Ukrainan puolustustaistelu jatkuu. Näyttää valitettavasti siltä, että sota voi kestää vielä pitkään.— Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) October 6, 2022
Tukemme Ukrainalle jatkuu yhdeksännellä puolustusmateriaalipaketilla. Päätökset asiasta tehty. * *
Our support to Ukraine continues.#StandWithUkraine
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.
13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.
23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.