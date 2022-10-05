Премьер Финляндии поддержала строительство забора на границе с РФ

Марин надеется, что решение об ограждении восточной границы будет принято быстро Фото: EPA

Ранее пограничная служба Финляндии предложила построить забор в наиболее важных точках восточной границы для усиления контроля. По словам премьер-министра, идея хорошая и к ней следует отнестись серьезно.

"Я видела, что по-прежнему необходимо парламентское единогласие в этом вопросе, например, между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть", – прокомментировала Марин.

Политик надеется, что решение о возможном ограждении восточной границы будет принято быстро. Однако конкретные сроки она не уточняла.

Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1300 км. По данным пограничной службы, фиксированное ограждение потребуется на максимальном расстоянии 260 км.

"Это будет не быстрый процесс, а потребуется несколько лет. Вот почему единогласие было бы важно в связи с решением", – сказала Марин.

Премьер-министр Финляндии не считает, что забор усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.

"Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта", – сказала Марин.