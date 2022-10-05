Премьер Финляндии поддержала строительство забора на границе с РФ

Ранее пограничная служба Финляндии предложила построить забор в наиболее важных точках восточной границы для усиления контроля. По словам премьер-министра, идея хорошая и к ней следует отнестись серьезно.
"Я видела, что по-прежнему необходимо парламентское единогласие в этом вопросе, например, между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть", – прокомментировала Марин.
Политик надеется, что решение о возможном ограждении восточной границы будет принято быстро. Однако конкретные сроки она не уточняла.
Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1300 км. По данным пограничной службы, фиксированное ограждение потребуется на максимальном расстоянии 260 км.
"Это будет не быстрый процесс, а потребуется несколько лет. Вот почему единогласие было бы важно в связи с решением", – сказала Марин.
Премьер-министр Финляндии не считает, что забор усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.
"Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта", – сказала Марин.
С 30 сентября Финляндия решила ограничить пассажирское движение для туристов из России. Ограничения коснулись как въезжающих в страну российских туристов, так и тех, кто едет в другие государства через Финляндию.
В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии. На оценку также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.