ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Финляндии поддержала строительство забора на границе с РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марин надеется, что решение об ограждении восточной границы будет принято быстро
Марин надеется, что решение об ограждении восточной границы будет принято быстро
Фото: EPA

Премьер-министр Санна Марин считает, что есть основания для строительства частичного ограждения границы между Финляндией и Россией. Об этом она заявила 3 октября, ее цитирует Yle.

Ранее пограничная служба Финляндии предложила построить забор в наиболее важных точках восточной границы для усиления контроля. По словам премьер-министра, идея хорошая и к ней следует отнестись серьезно.

"Я видела, что по-прежнему необходимо парламентское единогласие в этом вопросе, например, между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть", – прокомментировала Марин.

Политик надеется, что решение о возможном ограждении восточной границы будет принято быстро. Однако конкретные сроки она не уточняла.

Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1300 км. По данным пограничной службы, фиксированное ограждение потребуется на максимальном расстоянии 260 км.

"Это будет не быстрый процесс, а потребуется несколько лет. Вот почему единогласие было бы важно в связи с решением", – сказала Марин.

Премьер-министр Финляндии не считает, что забор усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.

"Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта", – сказала Марин.

Контекст:

С 30 сентября Финляндия решила ограничить пассажирское движение для туристов из России. Ограничения коснулись как въезжающих в страну российских туристов, так и тех, кто едет в другие государства через Финляндию.

В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии. На оценку также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, граница, Финляндия, пограничники, Санна Марин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (239331)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (143044)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (142391)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (124689)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (95128)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (94387)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (81078) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (62443)
 
 
 
 