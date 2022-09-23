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Финляндия арестовала активы российских олигархов Ротенбергов и сооснователя "Яндекса" Воложа

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Под арест попали активы "Яндекса" в Финляндии
Под арест попали активы "Яндекса" в Финляндии
Фото: hs.fi

Власти Финляндии арестовали активы российских предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов и сооснователя поисковой системы "Яндекс" Аркадия Воложа из-за того, что эти лица находятся под санкциями Евросоюза. Об этом 22 сентября сообщило финское издание Helsingin Sanomat.

По данным издания, решение об аресте активов бизнесменов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина финские власти приняли в августе – в начале сентября. 

Это решение означает, что власти могут заморозить товары или ценные бумаги, принадлежащие, используемые или контролируемые лицом, на которое наложены санкции, отмечает издание. Арестованное имущество не может быть заложено, продано или иным образом отчуждено без разрешения судебного исполнителя.

Арест коснулся компании Långvik Capital, связанной с Ротенбергами. Ей принадлежат доли в отеле Långvik и крупнейшем ледовом стадионе страны Helsinki Halli. Кроме Ротенбергов, значительной долей Helsinki Halli владеет миллиардер Геннадий Тимченко, чьи активы уже были арестованы ранее.

Также арест наложен на финские активы компании "Яндекс", одним из основателей которой является Аркадий Волож (в частности, центр обработки данных, расположенный в городе Мянтсяля). Сама компания под санкции не попала, а ее финское отделение весной сменило название на Global DC Oy.

Активы арестованы на основании того, что "Яндекс" несет ответственность за распространение "государственных нарративов в результатах поиска и за удаление контента, критикующего правительство страны и агрессивную войну", говорится в статье.

Аркадий Волож покинул руководящие посты в "Яндексе" после того, как попал под санкции.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Кроме того, в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

20 июня в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз заморозил активы российских олигархов на более €12,5 млрд.

15 сентября телеканал MTV Uutiset сообщил со ссылкой на службу судебных приставов, что финские власти конфисковали активы попавших под санкции россиян на сумму почти €189 млн

Теги: Россия, санкции, Яндекс, арест, Финляндия, олигархи, Борис Ротенберг, Аркадий Ротенберг, активы
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