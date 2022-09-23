Финляндия арестовала активы российских олигархов Ротенбергов и сооснователя "Яндекса" Воложа

По данным издания, решение об аресте активов бизнесменов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина финские власти приняли в августе – в начале сентября.

Это решение означает, что власти могут заморозить товары или ценные бумаги, принадлежащие, используемые или контролируемые лицом, на которое наложены санкции, отмечает издание. Арестованное имущество не может быть заложено, продано или иным образом отчуждено без разрешения судебного исполнителя.

Арест коснулся компании Långvik Capital, связанной с Ротенбергами. Ей принадлежат доли в отеле Långvik и крупнейшем ледовом стадионе страны Helsinki Halli. Кроме Ротенбергов, значительной долей Helsinki Halli владеет миллиардер Геннадий Тимченко, чьи активы уже были арестованы ранее.

Также арест наложен на финские активы компании "Яндекс", одним из основателей которой является Аркадий Волож (в частности, центр обработки данных, расположенный в городе Мянтсяля). Сама компания под санкции не попала, а ее финское отделение весной сменило название на Global DC Oy.

Активы арестованы на основании того, что "Яндекс" несет ответственность за распространение "государственных нарративов в результатах поиска и за удаление контента, критикующего правительство страны и агрессивную войну", говорится в статье.

Аркадий Волож покинул руководящие посты в "Яндексе" после того, как попал под санкции.