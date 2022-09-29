Финляндия с 30 сентября закрывает границу для российских туристов

Об этом 29 сентября на пресс-конференции заявил глава МИД Пекка Хаависто, его цитирует Yle.

Отмечается, что ограничение коснутся как въезжающих в Финляндию российских туристов, так и тех, кто едет в другие страны через Финляндию.

В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии, имея ввиду дискуссии с руководством Украины, возможности обхода россиянами ограничений на полеты со стороны ЕС и отношения Финляндии со странами Балтии и Польшей.

На оценку правительства также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

В то же время есть 10 причин, на основании которых можно приехать в Финляндию с туристической визой в будущем, указали в МВД страны. Среди них – посещение семьи или родственников, участие во вступительном экзамене в учебное заведение, финансовые причины или работа.

По оценкам правительства, после введения ограничений пограничное движение из РФ в Финляндию сократится наполовину.