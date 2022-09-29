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Финляндия с 30 сентября закрывает границу для российских туристов

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Туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии, аргументировали решение в правительстве страны
Туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии, аргументировали решение в правительстве страны
Фото: EPA

Правительство Финляндии приняло принципиальное решение с 30 сентября ограничить пассажирское движение для туристов из России.

Об этом 29 сентября на пресс-конференции заявил глава МИД Пекка Хаависто, его цитирует Yle.

Отмечается, что ограничение коснутся как въезжающих в Финляндию российских туристов, так и тех, кто едет в другие страны через Финляндию.

В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии, имея ввиду дискуссии с руководством Украины, возможности обхода россиянами ограничений на полеты со стороны ЕС и отношения Финляндии со странами Балтии и Польшей.

На оценку правительства также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

В то же время есть 10 причин, на основании которых можно приехать в Финляндию с туристической визой в будущем, указали в МВД страны. Среди них – посещение семьи или родственников, участие во вступительном экзамене в учебное заведение, финансовые причины или работа.

По оценкам правительства, после введения ограничений пограничное движение из РФ в Финляндию сократится наполовину.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Россия, МВД, Украина, МИД, Польша, референдум, правительство, граница, Финляндия, мобилизация, страны Балтии, туристы, газопровод, ограничения, пресс-конференция, пассажиры, Пекка Хаависто, россияне
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