Военнообязанным россиянам запрещено покидать РФ – спикер Госдумы

"Один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за пределы нашей страны. На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (ст. 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", – разъяснил он ситуацию.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации на автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.

На фоне мобилизации вырос спрос на места в частных самолетах. Россияне направлялись в основном в Армению, Турцию и Азербайджан, которые разрешают гражданам РФ безвизовый въезд. Они платят от £20 тыс. до £25 тыс. за место в частном самолете, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется от £80 тыс. до £140 тыс.

Точных данных о выехавших из России после объявления мобилизации нет, но "Новая газета. Европа" писала, что речь может идти о 260 тыс. мужчин.