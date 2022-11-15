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Финляндия может начать подготовку украинских военных на своей территории – минобороны

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Финляндия готовит 10-й оборонный пакет помощи для Украины, отметил Кайкконен
Финляндия готовит 10-й оборонный пакет помощи для Украины, отметил Кайкконен
Фото: EPA

Силы обороны Финляндии могут начать подготовку украинских военнослужащих и на территории страны.

Такого сценария не исключил министр обороны Антти Кайкконен, написала Helsingin Sanomat 14 ноября.

Этот вариант не исключается, отметил Кайкконен, но "вопрос остается открытым".

По его словам, когда возможная роль Финляндии в миссии ЕС по обучению украинских военных станет более детальной, в минобороны страны примут решение, "как и где проводить обучение наиболее целесообразно".

Кайкконен подчеркнул, что Силы обороны Финляндии рассматривают различные варианты участия в тренировочной миссии ЕС.

В настоящее время 20 финских военных инструкторов уже участвуют в программе обучения украинских солдат в Великобритании.

Финляндия предоставила Украине девять пакетов военной помощи. Кайкконен подчеркнул, что Финляндия готовит 10-й оборонный пакет, решение по нему может быть принято "очень скоро".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Теги: Украина, Великобритания, военные, Финляндия, военная помощь, военные учения, миссия, ВСУ, военные инструкторы, война России против Украины, военнослужащий, Евросоюз, ЕС, Антти Кайкконен
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