Финляндия может начать подготовку украинских военных на своей территории – минобороны

Такого сценария не исключил министр обороны Антти Кайкконен, написала Helsingin Sanomat 14 ноября.

Этот вариант не исключается, отметил Кайкконен, но "вопрос остается открытым".

По его словам, когда возможная роль Финляндии в миссии ЕС по обучению украинских военных станет более детальной, в минобороны страны примут решение, "как и где проводить обучение наиболее целесообразно".

Кайкконен подчеркнул, что Силы обороны Финляндии рассматривают различные варианты участия в тренировочной миссии ЕС.

В настоящее время 20 финских военных инструкторов уже участвуют в программе обучения украинских солдат в Великобритании.

Финляндия предоставила Украине девять пакетов военной помощи. Кайкконен подчеркнул, что Финляндия готовит 10-й оборонный пакет, решение по нему может быть принято "очень скоро".

Война России против Украины. Главное (обновляется)