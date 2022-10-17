Страны ЕС договорились обучить 15 тыс. украинских солдат. Венгрия единственная не поддержала

Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе их Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
"Сегодня мы усиливаем нашу поддержку Украины, чтобы защитить себя от незаконной агрессии России. Миссия военной помощи ЕС будет обучать украинские Вооруженные силы, чтобы они могли продолжать свою мужественную борьбу", — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
Как уточняет Euronews, обучение пройдут 15 тыс. украинских военных. Несколько стран ЕС уже проводят обучение украинских сил на двусторонней основе. В большинстве случаев это обучение ограничивается навыками использования военной техники, которую передают Украине эти страны.
Венгерское правительство заявило, что не будет проводить обучение украинских военнослужащих.
"Венгрия была единственной, кто не голосовал по этому предложению. Она использовала вариант конструктивного воздержания. Мы не участвуем в этой учебной миссии, мы не отправляем инструкторов, мы не участвуем в расходах на операцию", — заявил журналистам министр иностранных дел Петер Сийярто.
Идея миссии военной помощи ЕС была впервые выдвинута Боррелем в неофициальном документе, опубликованном в августе по запросу Украины. Он в общих чертах основан на предложении, предшествовавшем вторжению России в Украину, о проведении высокоуровневой подготовки на границе страны, которое так и не было реализовано.
Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. 5 сентября Великобритания объявила о значительном расширении программы обучения.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.
В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.