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80% финнов поддерживают предоставление Украине более тяжелого вооружения – опрос

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84% финнов считают, что единственный способ прекратить войну в Украине вывести российские войска
84% финнов считают, что единственный способ прекратить войну в Украине – вывести российские войска
Фото: depositphotos.com

Согласно данным социологического опроса, проведенного компанией Kantar Public, большинство жителей Финляндии поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает Yle.

84% респондентов согласились с утверждением, что единственный способ прекратить войну в Украине состоит в том, чтобы вывести российские войска с оккупированных территорий, и только 9% не согласились с этим тезисом. Почти 80% опрошенных сказали, что для ускорения завершения войны Украине нужно предоставить более тяжелое вооружение.

Чуть больше половины респондентов считают, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть скорым.

53% опрошенных заявили, что обычные российские граждане несут хоть какую-то ответственность за агрессивную войну их страны в Украине.

Кроме того, 90% опрошенных утверждают, что Финляндия не может нормализовать отношения с Россией, пока президент Владимир Путин остается у власти. Только 6% не согласились с этой точкой зрения.

Почти четыре из 10 респондентов сказали, что они обеспокоены возможным распространением войны в Украине на Финляндию, а двое из 10 заявили, что их такая перспектива совсем не волнует. В то же время обеспокоенность перспективой ядерной войны выразили более половины опрошенных.

Контекст:

Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, соцопрос, Финляндия, вооружение, война России против Украины
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