В Евросоюзе объявили о запуске миссии по обучению 15 тыс. украинских военных для противодействия агрессии РФ

"Европейский совет запустил миссию военной помощи ЕС EUMAM для поддержки Украины в продолжающейся агрессивной войне с Россией и обеспечения обучения до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
* FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.