Финляндия отправила в Украину энергетическое оборудование и средства защиты

Финляндия помогает Украине с поставками для энергетического сектора через механизм гражданской защиты ЕС Фото: intermin.fi

"18 октября Финляндия отправила грузовик оборудования резервного питания, в котором остро нуждается Украина, а в начале ноября – два грузовика средств индивидуальной защиты. Помощь была предложена через механизм гражданской защиты Европейского союза", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в результате российских атак на энергетическую систему Украины, которые усилились в последние недели, возникла острая потребность в поставках, в частности, в энергетическом секторе.

"Наш долг – помочь. Финляндия продолжит доставлять помощь в соответствии с запросами Украины", – заявила министр внутренних дел Криста Микконен.

В МВД отметили, что с февраля Финляндия отправила в Украину 31 грузовик с материальной помощью гражданского назначения, а также шесть пожарных машин и 13 машин скорой помощи. Денежный эквивалент этой помощи составляет более €3 млн.

Финляндия также оказывает Украине военную помощь.

17 стран Евросоюза отправили в Украину 500 электрогенераторов, сообщила Еврокомиссия 4 ноября. В их число входит Финляндия.