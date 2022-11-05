ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 стран ЕС отправили в Украину 500 электрогенераторов – Еврокомиссия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Страны ЕС передали Украине генераторы
Страны ЕС передали Украине генераторы
Фото: EPA

17 стран Евросоюза отправили в Украину 500 электрогенераторов. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в Telegram 4 ноября.

"17 стран ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов через механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению", – говорится в сообщении.

Это Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. 

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Еврокомиссия, энергетика, электричество, электроэнергия, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
Данилко о том, почему его отец бил мать: У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана
Данилко о том, почему его отец бил мать: У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (108808)
2
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (91101)
3
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (50629)
4
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (49028)
5
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (42590)
6
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (38999) G
7
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (32358)
8
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (31116)
 
 
 
 