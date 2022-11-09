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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия выделит €7 млн на поставки украинского зерна в Сомали через Всемирную продовольственную программу

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22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна
Фото: EPA

Финляндия намерена поддержать поставки зерна Всемирной продовольственной программы из Украины в Сомали. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Финляндии.

В МИД отметили, что в 2022 году глобальная продовольственная безопасность еще больше ухудшилась: вторжение России в Украину ухудшило доступ к продуктам питания и повысило цены.

"Пандемия COVID-19 и в некоторых местах последствия изменения климата также препятствуют доступу к продуктам питания. [...] Ситуация особенно серьезна на Африканском Роге, который страдает от рекордной засухи после пятого подряд неудачного сезона дождей. Более 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи. Страны Африканского Рога особенно зависят от импорта зерна из России и Украины, поэтому вторжение России в Украину оказывает такое разрушительное воздействие на регион. Финляндия выделяет €15,7 млн на гуманитарную помощь региону. Из этой суммы почти €7 млн будут направлены через Всемирную продовольственную программу на помощь в транспортировке украинского зерна в Сомали", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

По данным Мининфраструктуры на 9 ноября, всего из украинских портов вышли 435 судов с 10,1 млн тонн агропродукции на борту для стран Азии, Европы и Африки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Африка, Сомали, Финляндия, голод, война России против Украины, корабли, Всемирная продовольственная программа, зерно
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