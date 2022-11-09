Финляндия выделит €7 млн на поставки украинского зерна в Сомали через Всемирную продовольственную программу

В МИД отметили, что в 2022 году глобальная продовольственная безопасность еще больше ухудшилась: вторжение России в Украину ухудшило доступ к продуктам питания и повысило цены.

"Пандемия COVID-19 и в некоторых местах последствия изменения климата также препятствуют доступу к продуктам питания. [...] Ситуация особенно серьезна на Африканском Роге, который страдает от рекордной засухи после пятого подряд неудачного сезона дождей. Более 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи. Страны Африканского Рога особенно зависят от импорта зерна из России и Украины, поэтому вторжение России в Украину оказывает такое разрушительное воздействие на регион. Финляндия выделяет €15,7 млн на гуманитарную помощь региону. Из этой суммы почти €7 млн будут направлены через Всемирную продовольственную программу на помощь в транспортировке украинского зерна в Сомали", – говорится в сообщении.