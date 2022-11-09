Экс-посол США стал координатором по помощи Украине в сфере энергетики – Госдепартамент

Об этом на брифинге 8 ноября сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.
"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами, – сказал Прайс. – В рамках правительства США Госдепартамент будет работать с министерством энергетики, министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы правительства Украины и выявить ресурсы или оборудование, которые могут подойти для выполнения задачи".
По словам Прайса, правительству Украины потребуется помощь, чтобы страна "оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России по отключению тепла и света этой зимой".
"Президент [РФ Владимир] Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны сделать все, чтобы он потерпел поражение и здесь", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Пайетт работал послом США в Украине с 2013-го по 2016 год.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения света.
Об эскалации воздушного террора России против объектов критической гражданской инфраструктуры Украины с использованием крылатых ракет и иранских дронов 8 ноября на встрече с членом Кабинета президента США, постоянной представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрелов оккупантов без электроснабжения в Украине остаются более 4,5 млн. потребителей, отмечал глава государства.