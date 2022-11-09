Экс-посол США стал координатором по помощи Украине в сфере энергетики – Госдепартамент

Пайетт работал послом США в Украине с 2013-го по 2016 год Фото: Assistant Secretary Geoffrey Pyatt / Twitter

Об этом на брифинге 8 ноября сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами, – сказал Прайс. – В рамках правительства США Госдепартамент будет работать с министерством энергетики, министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы правительства Украины и выявить ресурсы или оборудование, которые могут подойти для выполнения задачи".

По словам Прайса, правительству Украины потребуется помощь, чтобы страна "оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России по отключению тепла и света этой зимой".

"Президент [РФ Владимир] Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны сделать все, чтобы он потерпел поражение и здесь", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Пайетт работал послом США в Украине с 2013-го по 2016 год.