Парламент Швеции одобрил выделение Украине помощи на рекордную сумму в $287 млн

В пакет военной помощи входят в том числе средства ПВО, личные вездеходы, личное снаряжение, прицельные приспособления, палатки и маскировочные сети.

В парламенте отмечают, что решение было принято, несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до дня его рассмотрения в палате.

О решении предоставить помощь Украине днем ранее заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он отметил, что это крупнейший на сегодняшний день пакет оборонных средств от Швеции, который включает систему ПВО.