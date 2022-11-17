Парламент Швеции одобрил выделение Украине помощи на рекордную сумму в $287 млн

В пакет военной помощи входят в том числе средства ПВО, личные вездеходы, личное снаряжение, прицельные приспособления, палатки и маскировочные сети.
В парламенте отмечают, что решение было принято, несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до дня его рассмотрения в палате.
О решении предоставить помощь Украине днем ранее заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он отметил, что это крупнейший на сегодняшний день пакет оборонных средств от Швеции, который включает систему ПВО.
29 августа премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 1 млрд шведских крон (около $100 млн). В то же время Кулеба попросил у Швеции предоставить Украине известные артиллерийские установки Archer и противовоздушные ракеты RBS70.
30 августа Кулеба отметил, что Швеция передала Украине новый пакет военной помощи.
31 августа глава МИД Швеции Анн Линде сообщила о передаче Украине артиллерийских боеприпасов на $46,9 млн.