ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парламент Швеции одобрил выделение Украине помощи на рекордную сумму в $287 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шведский парламент одобрил передачу военной техники и снаряжения на рекордную сумму
Шведский парламент одобрил передачу военной техники и снаряжения на рекордную сумму
Фото: EPA

Риксдаг (парламент Швеции) принял решение 17 ноября дать правительству право передать в дар Украине оборонную технику на сумму $287 млн в 2022 году. Об этом сообщается на сайте шведского парламента.

В пакет военной помощи входят в том числе средства ПВО, личные вездеходы, личное снаряжение, прицельные приспособления, палатки и маскировочные сети.

В парламенте отмечают, что решение было принято, несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до дня его рассмотрения в палате.

О решении предоставить помощь Украине днем ранее заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он отметил, что это крупнейший на сегодняшний день пакет оборонных средств от Швеции, который включает систему ПВО.

Контекст:

29 августа премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 1 млрд шведских крон (около $100 млн). В то же время Кулеба попросил у Швеции предоставить Украине известные артиллерийские установки Archer и противовоздушные ракеты RBS70.

30 августа Кулеба отметил, что Швеция передала Украине новый пакет военной помощи.

31 августа глава МИД Швеции Анн Линде сообщила о передаче Украине артиллерийских боеприпасов на $46,9 млн.

Теги: Швеция, военная техника, ПВО, военная помощь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
"Мурашки по коже!" В сети обсуждают слитый звук с микрофона NK без обработки. Видео
"Мурашки по коже!" В сети обсуждают слитый звук с микрофона NK без обработки. Видео
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (415389)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (262963)
3
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (129404)
4
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (125559)
5
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (108032)
6
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (97182)
7
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (86649)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (68087)
 
 
 
 