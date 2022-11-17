Литовцы, собравшие $250 тыс. на морской дрон для ВСУ, проголосовали за то, чтобы назвать его "PEACE Дец"

Организаторы сбора также провели голосование на тему, какое имя дать беспилотнику.

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 тыс., и всего за несколько часов набрав 12 тыс. голосов, назвали его "PEACE Дец". Наши наилучшие пожелания мира Черноморскому флоту России", – написал Тапинас.

Он добавил, что кампания помощи Украине продолжается и литовцы собирают еще на один морской БПЛА.

It is official.



Lithuanians bought marine drone for Ukraine for * 250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"



Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet



Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что средства будут переданы через платформу United24.

Еще один морской дрон, по его словам, для Украины купят IT-компании. Они тоже смогут самостоятельно назвать беспилотник.