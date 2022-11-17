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Литовцы, собравшие $250 тыс. на морской дрон для ВСУ, проголосовали за то, чтобы назвать его "PEACE Дец"

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Фото: FEDOROV / Telegram

Литва официально передала Украине деньги на покупку морского дрона, которые собрали жители страны. Об этом написал в Twitter журналист Андрюс Тапинас, который в мае также инициировал сбор на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.

Организаторы сбора также провели голосование на тему, какое имя дать беспилотнику.

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 тыс., и всего за несколько часов набрав 12 тыс. голосов, назвали его "PEACE Дец". Наши наилучшие пожелания мира Черноморскому флоту России", – написал Тапинас.

Он добавил, что кампания помощи Украине продолжается и литовцы собирают еще на один морской БПЛА.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что средства будут переданы через платформу United24

Еще один морской дрон, по его словам, для Украины купят IT-компании. Они тоже смогут самостоятельно назвать беспилотник. 

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

4 октября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" за три месяца работы сумел купить почти тысячу беспилотников и обучить более тысячи операторов БПЛА.

Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон". Второго, как заявлял Зеленский, планируют назвать "Симферополь".

Теги: Литва, военная техника, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, Михаил Федоров, Минцифры, United24
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