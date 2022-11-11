Зеленский: Второй морской дрон мы назовем "Севастополем"

Флот морских дронов, сбор средств на который объявили 11 ноября в Украине, приблизит время освобождения Крыма, считает президент Фото: zelenskiy_official / Instagram

"На нашей фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств для создания флота морских дронов. Я анонсировал, что это произойдет. Теперь каждый – и не только в Украине, но и в других странах – может приобщиться к строительству первого в мире флота морских дронов. То, что может обеспечить безопасность нашей морской акватории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что первый морской дрон, на который собрали деньги в первые же часы сбора, назвали "Херсон".

"Совершенно логично. Второй морской дрон мы назовем "Севастополем". Верю, что все это приближает и время освобождения Крыма", – сказал президент.