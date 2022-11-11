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Зеленский: Второй морской дрон мы назовем "Севастополем"

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Флот морских дронов, сбор средств на который объявили 11 ноября в Украине, приблизит время освобождения Крыма, считает президент
Флот морских дронов, сбор средств на который объявили 11 ноября в Украине, приблизит время освобождения Крыма, считает президент
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Каждый желающий во всем мире может приобщиться к строительству первого в мире флота морских дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 11 ноября в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

"На нашей фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств для создания флота морских дронов. Я анонсировал, что это произойдет. Теперь каждый – и не только в Украине, но и в других странах – может приобщиться к строительству первого в мире флота морских дронов. То, что может обеспечить безопасность нашей морской акватории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что первый морской дрон, на который собрали деньги в первые же часы сбора, назвали "Херсон".

"Совершенно логично. Второй морской дрон мы назовем "Севастополем". Верю, что все это приближает и время освобождения Крыма", – сказал президент. 

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

4 октября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" за три месяца работы сумел купить почти тысячу беспилотников и обучить более тысячи операторов БПЛА.

Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

Теги: Крым, флот, вооружение, беспилотники, деньги, Владимир Зеленский, война России против Украины, море
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