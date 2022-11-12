В Литве собрали на морской дрон для Украины

"Поскольку мы покупаем весь дрон, мы сможем выбрать для него имя. Это будет очень хороший подарок для Володи!" – отметил журналист.

По словам Тапинаса, $250 тыс. на покупку дрона выделят из средств, которые собрали на "подарок" президенту РФ Владимиру Путину ко дню рождения (журналист рассказывал об этом сборе "24 каналу" в начале октября, тогда планировалось приобретение беспилотников, антидроновых ружей и другого оружия).

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что средства будут переданы через платформу United24.

Еще один морской дрон, по его словам, для Украины купят IT-компании. Они тоже смогут самостоятельно назвать беспилотник.