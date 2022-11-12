В Литве собрали на морской дрон для Украины

"Поскольку мы покупаем весь дрон, мы сможем выбрать для него имя. Это будет очень хороший подарок для Володи!" – отметил журналист.
По словам Тапинаса, $250 тыс. на покупку дрона выделят из средств, которые собрали на "подарок" президенту РФ Владимиру Путину ко дню рождения (журналист рассказывал об этом сборе "24 каналу" в начале октября, тогда планировалось приобретение беспилотников, антидроновых ружей и другого оружия).
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что средства будут переданы через платформу United24.
Еще один морской дрон, по его словам, для Украины купят IT-компании. Они тоже смогут самостоятельно назвать беспилотник.
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.
4 октября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" за три месяца работы сумел купить почти тысячу беспилотников и обучить более тысячи операторов БПЛА.
Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.
11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.
На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон". Второго, как заявлял Зеленский, планируют назвать "Симферополь".