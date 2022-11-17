Канада объявила о новом пакете помощи Украине и продлила обучающую миссию для ВСУ

Новый пакет "отвечает крайним потребностям, определенным Украиной", говорится в сообщении. Он включает:

около $5 млн на продолжение предоставления спутниковых изображений Вооруженным силам Украины;

более $18 млн на дополнительные камеры с высоким разрешением для беспилотников;

до $10 млн на закупку дополнительного зимнего снаряжения (портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки).

"Канада непреклонна в своем обязательстве помочь Украине оградить себя от незаконного и неоправданного вторжения [президента России Владимира] Путина. Этот пакет закроет крайние нужды Украины, которая успешно освобождает свои территории. Военный вклад Канады, включая обучение, оборудование и транспорт, является неотъемлемой частью контрнаступления Украины на сегодняшний день, и мы будем продолжать поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – отметила министр обороны Канады Анита Ананд после седьмого заседания международной Контактной группы по военной помощи Украине "Рамштайн" 16 ноября.

Кроме того, Оттава продолжит обучающую миссию для украинских военных в Великобритании в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года, информирует пресс-служба. Она стартовала еще в 2015 году, за это время канадские инструкторы обучили более 34 тыс. украинцев "тактике боя и передовым военным навыкам".