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Канада объявила о новом пакете помощи Украине и продлила обучающую миссию для ВСУ

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Министр обороны Анита Ананд заявила о поддержке Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе
Министр обороны Анита Ананд заявила о поддержке Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе
Фото: canada.ca

Канада выделяет Украине дополнительную военную помощь на $34 млн. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

Новый пакет "отвечает крайним потребностям, определенным Украиной", говорится в сообщении. Он включает:

  • около $5 млн на продолжение предоставления спутниковых изображений Вооруженным силам Украины;
  • более $18 млн на дополнительные камеры с высоким разрешением для беспилотников;
  • до  $10 млн на закупку дополнительного зимнего снаряжения (портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки).

"Канада непреклонна в своем обязательстве помочь Украине оградить себя от незаконного и неоправданного вторжения [президента России Владимира] Путина. Этот пакет закроет  крайние нужды Украины, которая успешно освобождает свои территории. Военный вклад Канады, включая обучение, оборудование и транспорт, является неотъемлемой частью контрнаступления Украины на сегодняшний день, и мы будем продолжать поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – отметила министр обороны Канады Анита Ананд после седьмого заседания международной Контактной группы по военной помощи Украине "Рамштайн" 16 ноября.

Кроме того, Оттава продолжит обучающую миссию для украинских военных в Великобритании в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года, информирует пресс-служба. Она стартовала еще в 2015 году, за это время канадские инструкторы обучили более 34 тыс. украинцев "тактике боя и передовым военным навыкам".

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривал выделение Украине 500 млн канадских долларов военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил 12 октября, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.

14 ноября на саммите G20 на Бали (Индонезия) премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (почти $400 млн) дополнительной военной помощи на военное оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.

В офисе Трюдо сообщили, что всего в этом году Канада выделила Украине 3,4 млрд канадских долларов, из которых 1 млрд  – в виде военной помощи.

Теги: Канада, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, Анита Ананд
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