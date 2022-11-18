Глава Луганской ОВА: На направлении Сватово – Кременная тенденция положительная, наши войска продвигаются вперед

"Каждый метр Луганской области, каждый населенный пункт дается достаточно тяжело. Но все равно на направлении Сватово – Кременная тенденция пока, слава богу, положительная, то есть наши войска продвигаются вперед", сказал он.

Гайдай сообщил, что после деоккупации значительной части Харьковской области и Лимана Донецкой области российские войска успели заминировать очень большую территорию и подтянули резервы.

"И дальше подтягивают – из тех свежемобилизованных, когда они проводили частичную мобилизацию. Плюс они привезли отряды кадыровцев, тех зэков, которых набирал Пригожин (мы видели видео, как он ездил по разным учреждениям и набирал добровольцев), ну и они успели взорвать определенные мосты, заминировать дороги, трассы, построить определенные оборонные сооружения", – пояснил он.

В Facebook Гайдай рассказывал, что на направленях Сватово – Кременная и Белогоровка идут ожесточенные бои. Но в районе Сватово и Кременной продвигаются ВСУ, а в районе Белогоровки "рашисты постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию полностью разрушенного поселка".